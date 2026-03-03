Đăng kiểm là thủ tục bắt buộc đối với mọi phương tiện cơ giới đường bộ trước khi được phép lưu thông. Với nhiều tài mới chưa có kinh nghiệm, việc tự mang "xế cưng" đi đăng kiểm luôn đi kèm cảm giác hồi hộp và lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh quy định mới siết chặt tiêu chuẩn khí thải, phân loại xe theo từng mức khí thải cụ thể như hiện nay.

Những chiếc ô tô cũ đã sử dụng nhiều năm càng dễ khiến chủ xe bất an vì nguy cơ phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc không đạt chuẩn khí thải sau thời gian dài vận hành mà không được kiểm tra, bảo dưỡng đúng cách.

Những chiếc xe cũ có thể "dính" nhiều lỗi khi đi đăng kiểm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho biết, bắt đầu từ tháng 3/2026, quy trình đăng kiểm xe đã có một số thay đổi theo hướng siết chặt hơn về tiêu chuẩn khí thải.

Với những chiếc xe cũ đã trên 10 năm tuổi, nếu không được giữ gìn đúng cách và bảo dưỡng thường xuyên sẽ có thể xuất hiện rất nhiều vấn đề về kỹ thuật. Trường hợp "trượt" đăng kiểm sẽ khiến chủ xe mất thời gian, tiền bạc để khắc phục và đi đăng kiểm lại.

Do vậy, vị kỹ sư này cho rằng, chủ xe cần nắm bắt được tình trạng xe mình, đồng thời chủ động đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng, gara sửa chữa để kiểm tra một lượt trước khi hết hạn kiểm định. Điều này vừa giúp "xế cưng" vận hành tốt, vừa khiến chủ xe yên tâm hơn khi đưa xe đến trung tâm đăng kiểm.

"Nếu chiếc xe của bạn trong trạng thái hoạt động tốt, được bảo dưỡng, thay thế phụ tùng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, không vi phạm các quy định hiện hành như phạt nguội, độ chế các chi tiết quá mức,... sẽ không có gì đáng ngại", kỹ sư Kiên nói.

Với kinh nghiệm thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng cho các dòng "xe cỏ" đã sử dụng nhiều năm, vị chuyên gia này chỉ ra 5 bộ phận, hạng mục quan trọng mà chủ xe cần "soi" trước khi mang ô tô của mình đi đăng kiểm:

1. Kim phun, họng hút, cảm biến khí thải

Khí thải luôn nằm trong nhóm lỗi dễ "đánh trượt" nhất đối với ô tô cũ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi các quy định mới về đăng kiểm được áp dụng theo hướng siết chặt mạnh hơn chuẩn mức khí thải.

Các vấn đề về khí thải có thể đến từ nhiều bộ phận như kim phun nhiên liệu kém, lỗi cảm biến oxy, bộ lọc gió, bầu lọc khí thải (Catalytic Converter) có vấn đề; hoặc cũng có thể do các nguyên nhân khác xuất phát từ động cơ, thường đi kèm với nhiều hiện tượng khác như xe bị rung giật, tốn nhiên liệu, hiện đèn "Check Engine",...

Các chuyên gia khuyên rằng, với một chiếc xe đã cũ, cần đưa xe đến gara định kỳ để bảo dưỡng hệ thống kim phun, họng hút và bu-gi để quá trình đốt cháy nhiên liệu được hiệu quả nhất. Đồng thời, các chi tiết như cảm biến oxy, lọc gió, bàu lọc khí thải cần được thay thế theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

2. Hệ thống đèn

Hệ thống bao gồm đèn chiếu sáng và các loại đèn xi-nhan, đèn lùi, đèn phanh, đèn soi biển số,... đều phải đảm bảo hoạt động tốt bởi chỉ cần một trong số các bóng đèn không hoạt động thì quá trình kiểm định của bạn sẽ dừng lại và có thể phải quay lại vào ngày hôm sau.

Để kiểm tra, chủ xe có thể khởi động, bật hết các đèn rồi đi một vòng quan sát xem có bóng đèn nào bị cháy hoặc hoạt động kém hay không.

Đối với đèn pha, nên kiểm tra kỹ chất lượng, hướng ánh sáng bằng cách đỗ xe vuông góc và rọi đèn vào một bức tường, nếu hai bên không cân đối thì có thể tự điều chỉnh cho phù hợp.



3. Lốp xe

Lốp xe là hạng mục dễ quan sát và chủ xe hoàn toàn có thể tự kiểm tra trước khi mang xe đi đăng kiểm. Một lỗi “đánh trượt” phổ biến là lốp bị mòn vượt giới hạn, không đạt chỉ số ma sát lăn khi đưa lên thiết bị kiểm tra chuyên dụng.

Ngoài ra, những xe đã thay đổi kích cỡ la-zăng hoặc sử dụng lốp sai thông số so với giấy chứng nhận đăng kiểm gần như chắc chắn sẽ bị từ chối. Khi đó, chủ xe buộc phải đưa la-zăng và lốp về đúng cấu hình ban đầu.

Nếu lốp đã mòn sâu, xuất hiện vết nứt, gãy hoặc phồng rộp, chủ xe nên thay mới để đảm bảo an toàn khi vận hành và tránh rủi ro không đạt chuẩn đăng kiểm.

Phanh, lốp là những hạng mục cần kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn và yên tâm hơn khi đi đăng kiểm. Ảnh: Hoàng Hiệp

4. Hệ thống phanh

Các lỗi liên quan đến hệ thống phanh thường khó tự phát hiện, đặc biệt với những tài xế còn ít kinh nghiệm. Một số dấu hiệu cảnh báo như phanh phát ra tiếng rít, phanh kém ăn, hành trình đạp dài bất thường, bàn đạp nặng, xe rung lắc khi phanh hoặc nghiêm trọng hơn là hiện tượng bó phanh.

Khi xuất hiện những biểu hiện này, xe rất dễ bị trung tâm đăng kiểm “loại” ngay từ vòng đầu, chưa kể rủi ro mất an toàn khi vận hành. Vì vậy, hệ thống phanh cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các gara ô tô uy tín để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lưu thông.

5. Các loại decal, phụ kiện gắn lên xe

Nhiều chủ xe thích dán decal toàn thân hoặc dán nóc đen để tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc phủ decal lên toàn bộ hoặc phần lớn diện tích thân xe có thể bị xem là thay đổi màu sơn và dẫn đến bị từ chối đăng kiểm.

Bên cạnh đó, các phụ kiện độ thêm như giá nóc, cản trước và sau, cánh gió, mặt ca-lăng… cũng cần được rà soát kỹ. Nếu lắp đặt không đúng quy định hoặc chưa được phê duyệt, xe không chỉ bị “trả về” khi đăng kiểm mà chủ xe còn đối mặt nguy cơ bị lực lượng chức năng như CSGT, xử phạt khi lưu thông.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!