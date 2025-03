Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Nam vương Man Of The World 2018 Cao Xuân Tài và Á hậu 1 Miss Fitness Supermodel World 2023 Hà My (Lê Thị Diễm My) thu hút sự chú ý khi khoác lên mình những thiết kế thể thao hiện đại, năng động, tôn vinh tinh thần khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của BST Icado Pickleplay.

Hoa Hậu Kiều Duy khoe nhan sắc ngọt ngào trong trang phục từ BST Icado Pickleplay

Lấy cảm hứng từ bộ môn pickleball - một trong những môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam, Icado Pickleplay mang đến những thiết kế vừa đảm bảo tính ứng dụng cao vừa bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại. Với chất liệu co giãn, thoáng khí, các sản phẩm giúp người mặc tự tin vận động, thích hợp cho nhiều bộ môn thể thao tennis hay pickleball.

Nam vương Cao Xuân Tài nhiệt tình hướng dẫn Á hậu Hà My làm quen với bộ môn Pickleball

BST sử dụng tông màu trung tính kết hợp cùng các điểm nhấn rực rỡ, tạo sự hài hòa giữa cá tính và năng lượng. Các đường cắt may tinh tế cùng phom dáng tối ưu giúp tôn lên vóc dáng, mang đến sự thoải mái và linh hoạt trong mọi hoạt động.

Hoa Hậu Kiều Duy đại diện cho nét đẹp ngọt ngào, nữ tính mà BST Icado Pickleplay mang đến

Trong loạt ảnh quảng bá BST Icado Pickleplay, Hoa hậu Kiều Duy, Nam vương Cao Xuân Tài và Á hậu Hà My đều toát lên thần thái cuốn hút, phong cách mạnh mẽ nhưng không kém phần trẻ trung, ngọt ngào.

Cao Xuân Tài và Hà My làm toát lên tinh thần mạnh mẽ, cá tính của trang phục

Chia sẻ về lần hợp tác này, Hoa hậu Kiều Duy cho biết: “Bén duyên với Icado từ cuộc thi Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024 mà Icado là nhà tài trợ trang phục thể thao, tôi rất ấn tượng với sự thoải mái và tính ứng dụng cao của BST Icado Pickleplay. Các thiết kế giúp tôi tự tin hơn khi vận động hay xuống phố”.

Trong khi đó, Cao Xuân Tài đánh giá cao sự đầu tư của Icado vào chất liệu và thiết kế: “Không chỉ đẹp mắt, các sản phẩm trong BST còn mang lại cảm giác dễ chịu, linh hoạt khi tập luyện. Đây là điều mà bất kỳ ai yêu thích thể thao cũng sẽ quan tâm”.

Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Fitness & Yoga Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành thời trang thể thao với hệ thống bán lẻ Thegioidotap.vn và thương hiệu Icado. Với định hướng không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đang mở rộng quy mô, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu thể thao hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Showroom Thegioidotap.vn tại Quang Trung, Gò Vấp

Sự ra mắt của BST Icado Pickleplay không chỉ đánh dấu chặng đường 7 năm mà còn thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống khỏe và tích cực đến cộng đồng.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Fitness & Yoga Việt Nam Hệ thống cửa hàng: Thegioidotap.vn (Thegioidotap) Thương hiệu thời trang: Icado Hotline: 0902 77 1186 Website: www.thegioidotap.vn www.icado.vn

Vĩnh Phú