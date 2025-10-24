Ông Lê Văn Thăng (áo trắng) - Giám đốc ICD Việt Nam, tại một sự kiện của Hiệp hội Nhựa tái sinh Việt Nam

Hành trình 14 năm: Từ thương mại đến sản xuất công nghiệp

Thành lập năm 2011 tại Hà Nội với tên gọi Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại ICD Việt Nam, doanh nghiệp bắt đầu hành trình từ hoạt động thương mại, cung ứng thiết bị và vật tư cho kho bãi.

Pallet nhựa là giải pháp lưu trữ và vận chuyển hàng hoá hiệu quả

Đến tháng 7/2024, công ty chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp ICD Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng: tập trung mạnh mẽ vào sản xuất công nghiệp và phát triển hệ sinh thái giải pháp logistics chuyên sâu.

Với hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM, ICD Việt Nam hiện sở hữu hệ thống kho bãi quy mô lớn, mạng lưới phân phối toàn quốc, và đội ngũ hơn 15 chuyên gia trong lĩnh vực đóng gói, lưu trữ, và vận chuyển công nghiệp.

Dẫn đầu trong giải pháp pallet và đóng gói công nghiệp

ICD Việt Nam hiện là đơn vị hàng đầu miền Bắc trong cung ứng pallet nhựa, pallet gỗ, thùng nhựa công nghiệp, máy quấn màng và thiết bị hỗ trợ kho.

Kho hàng ICD Việt Nam tại Hà Nội

· Pallet nhựa là sản phẩm chủ lực, chiếm gần 60% doanh thu, được sản xuất từ nhựa HDPE/PP nguyên sinh hoặc tái chế, có tải trọng tĩnh đến 3.000 kg và tải động 1.000 kg, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, điện tử, hóa chất và kho lạnh.

· Pallet gỗ được xử lý hun trùng, sấy nhiệt đạt chuẩn ISPM 15, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản.

· Thùng nhựa công nghiệp, sóng nhựa giúp doanh nghiệp bảo quản và vận chuyển hàng hóa hiệu quả, tiết kiệm tới 20% diện tích kho bãi.

Ngoài ra, ICD Việt Nam còn là đại lý ủy quyền thương hiệu SMART WASP (Trung Quốc) - nhà sản xuất máy quấn màng pallet bán tự động và tự động hàng đầu châu Á, mang đến giải pháp đóng gói hiện đại cho doanh nghiệp Việt.

Không chỉ cung cấp sản phẩm, ICD Việt Nam còn là đối tác tư vấn chiến lược, giúp khách hàng thiết kế giải pháp logistics "may đo" cho từng ngành hàng - giúp tiết kiệm tới 30% chi phí vận hành hàng năm.

Cam kết về chất lượng và phát triển bền vững

ICD Việt Nam đặt chất lượng là nền tảng cho mọi hoạt động. Tất cả nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm định đều được giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc sử dụng vật liệu có thể tái chế, kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm phát thải trong quá trình vận hành.

Từ năm 2025, ICD Việt Nam là đại lý ủy quyền của thương hiệu máy quấn màng pallet SMART WASP tại Việt Nam

Pallet nhựa và thùng nhựa công nghiệp của ICD hiện được nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ pallet gỗ sang pallet nhựa nhằm đáp ứng tiêu chuẩn "sản xuất xanh" và logistics tuần hoàn, phù hợp với định hướng Net Zero 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết.

Đóng góp vào sự phát triển của ngành logistics và công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Với hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, ICD Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình đóng gói, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa, giúp hàng nghìn nhà máy, xưởng sản xuất và kho hàng trên cả nước tăng năng suất và giảm chi phí vận hành.

Các chuyên gia nhận định, sự phát triển của những doanh nghiệp như ICD Việt Nam là trụ cột của ngành công nghiệp phụ trợ, giúp tăng tính tự chủ cho nền sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu vật tư logistics.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường pallet toàn cầu được dự báo sẽ đạt 130,5 tỷ USD vào năm 2032, tăng trưởng trung bình 4,1%/năm – cho thấy nhu cầu sử dụng pallet và vật tư đóng gói bền vững ngày càng tăng. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp Việt Nam (IIP) nửa đầu năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất trong 5 năm gần đây – minh chứng cho đà tăng trưởng mạnh của ngành sản xuất và nhu cầu logistics phụ trợ. (Nguồn: Mordor Intelligence, VietnamPlus, Vietnam Industry Report, 2025)

Tầm nhìn tương lai: Đưa giải pháp Việt vươn tầm khu vực

Hướng tới giai đoạn 2025 - 2030, ICD Việt Nam định hướng mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền ép nhựa và xử lý pallet tự động, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối khu vực ASEAN, từng bước đưa thương hiệu Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Lê Văn Thăng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp ICD Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà muốn mang đến giải pháp toàn diện - giúp doanh nghiệp Việt tối ưu chi phí, tăng năng suất, và hướng tới phát triển xanh. 14 năm qua là hành trình xây dựng niềm tin, và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành sản xuất Việt trong chặng đường sắp tới".

Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp ICD Việt Nam Văn phòng miền Bắc: Tầng 3, tòa nhà Thăng Long A1, thôn Bầu, xã Thiên Lộc (Kim Chung, Đông Anh), Hà Nội Văn phòng miền Nam: 551/212 Lê Văn Khương, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM Website: icdvietnam.com.vn

Lê Thăng