Vua Nệm tạo “bệ phóng” vững chắc cho thương hiệu iComfy

Sự xuất hiện của iComfy trong hệ thống Vua Nệm tạo nên lợi thế đáng kể về khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Thay vì xây dựng mạng lưới phân phối độc lập từ đầu, thương hiệu tận dụng nền tảng bán lẻ 19 năm của Vua Nệm để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Với hàng trăm showroom trên toàn quốc cùng các kênh trực tuyến, sàn thương mại điện tử, Vua Nệm giúp người dùng ở nhiều khu vực có thể tìm hiểu và tiếp cận nệm foam iComfy. Mạng lưới này cũng giúp sản phẩm hiện diện đồng đều hơn, từ các thành phố lớn đến nhiều tỉnh thành, phù hợp với đặc thù của ngành nệm khi khách hàng thường cần thời gian tìm hiểu trước khi quyết định.

Bên cạnh độ phủ, hệ thống phân phối còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin khi mua hàng. iComfy được phân phối chính hãng tại Vua Nệm, giúp người dùng có cơ sở xác thực về nguồn gốc sản phẩm và tiếp cận các chính sách đi kèm một cách rõ ràng. Mối quan hệ giữa thương hiệu sản xuất và hệ thống bán lẻ vì thế không dừng ở việc đưa sản phẩm ra thị trường, mà còn góp phần định hình trải nghiệm mua sắm.

Giải quyết bài toán mua nệm trực quan

Nệm là sản phẩm có tính cá nhân cao, bởi cảm nhận về độ mềm, độ đàn hồi hay khả năng nâng đỡ có thể khác nhau giữa từng người. Đây cũng là lý do trải nghiệm trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng, ngay cả khi người tiêu dùng ngày càng quen với hình thức mua sắm trực tuyến.

Tại showroom Vua Nệm, khách hàng có thể trực tiếp nằm thử các dòng nệm foam iComfy để cảm nhận đặc tính của từng sản phẩm. Từ cảm giác êm nhẹ nhàng với dòng Fold, mát lưng ở dòng Coolax, độ đàn hồi vượt trội của Cloud đến trải nghiệm cao cấp từ Lux, việc nằm thử giúp người mua hình dung rõ hơn về sản phẩm thay vì chỉ dựa trên thông số hoặc hình ảnh.

Quá trình lựa chọn cũng có sự hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn của Vua Nệm. Dựa trên thể trạng, tư thế và thói quen ngủ, nhân viên có thể tư vấn về kích thước cũng như độ cứng phù hợp. Với một sản phẩm được sử dụng trong thời gian dài như nệm, những thông tin này giúp khách hàng thu hẹp lựa chọn và đưa ra quyết định sát hơn với nhu cầu thực tế.

120 đêm ngủ thử ngay tại nhà

Ngay cả khi đã nằm thử tại showroom, cảm nhận về một chiếc nệm vẫn có thể thay đổi khi sử dụng trong chính không gian ngủ quen thuộc. Tư thế nằm, thời gian sử dụng và thói quen sinh hoạt hằng ngày đều tác động đến trải nghiệm. Vì vậy, chính sách ngủ thử lên đến 120 đêm của iComfy mang đến thêm một khoảng thời gian để người dùng đánh giá sản phẩm sau khi mua.

Trong 120 đêm, khách hàng có thể làm quen với nệm trong điều kiện sử dụng thực tế tại nhà, từ đó xác định sản phẩm có phù hợp với cơ thể và thói quen ngủ hay không. Chính sách này góp phần giảm bớt tâm lý e ngại thường gặp khi mua một sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài nhưng khó đánh giá đầy đủ chỉ qua một vài lần nằm thử.

Trải nghiệm sau mua tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách bảo hành chính hãng lên tới 10 năm. Cùng với đó, Vua Nệm hỗ trợ vận chuyển miễn phí đến phòng ngủ và cung cấp hình thức trả góp 0%, giúp khách hàng chủ động hơn về chi phí cũng như quá trình nhận sản phẩm.

Sự kết hợp giữa iComfy và Vua Nệm vì thế tạo nên một mô hình phân phối gắn với toàn bộ hành trình của người mua. Từ khả năng tiếp cận sản phẩm, trải nghiệm tại showroom đến 120 đêm sử dụng tại nhà và chính sách bảo hành dài hạn, giá trị của thương hiệu được truyền tải thông qua cả sản phẩm lẫn dịch vụ đi kèm.

Ngọc Minh