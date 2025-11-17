Vợ chồng chị Linh có kế hoạch mua căn hộ rộng hơn nhưng do giá nhà tăng quá cao, không tìm được nơi phù hợp nên họ đổi sang phương án cải tạo.

"Ban đầu tôi cũng chỉ tìm đơn vị thiết kế để xem có ý tưởng khả thi hay không. Khi được các kiến trúc sư (KTS) cho xem bản thiết kế 3D, thấy từng căn phòng nhỏ đều có ánh sáng tự nhiên, không quá bí bách, vợ chồng tôi quyết định cải tạo ngay", chị Linh cho biết.

Căn hộ trước khi cải tạo đã xuống cấp

KTS Trịnh Đình Quyền, đại diện nhóm thiết kế cho biết, đơn vị của anh từng thiết kế nhiều dự án căn hộ thêm phòng nhưng đây là dự án chia nhiều phòng nhất trong diện tích 70m2. Căn hộ sau cải tạo có 4 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh (trước đó là 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh).

Phòng khách kết hợp phòng ăn sau khi cải tạo, là nơi sinh hoạt chung của gia đình

Việc thi công cải tạo khá khó khăn khi căn hộ cũ xuống cấp, các góc nhà đều bị thấm nước, hệ thống điện, cấp thoát nước hỏng hóc. Đặc biệt, gia chủ không có bản vẽ chi tiết của căn hộ.

Các KTS đưa ra phương án giữ lại phần kết cấu chính nhưng sắp xếp lại toàn bộ mặt bằng theo hướng tối ưu hóa công năng. Nhà vệ sinh được thu hẹp, nhường diện tích cho khu sinh hoạt chung.

Khu bếp vốn đặt trong góc nhà được chuyển ra hành lang

Khu vực phòng khách cũ được chuyển thành phòng ngủ cho ông bà

Một phòng ngủ được chia đôi thành 2 phòng ngủ nhỏ cho 2 bé. Phòng bé gái sử dụng bảng màu pastel, tích hợp giường, bàn học và kệ sách

Phòng bé trai thiết kế giường tầng kết hợp tủ đồ và giá sách

Phòng ngủ của vợ chồng chị Linh cũng được tối ưu diện tích

Các KTS đã tính toán rất kỹ để mọi không gian trong căn hộ đều có ánh sáng hợp lý, sự thông thoáng. Nội thất chủ yếu là các sản phẩm đa chức năng như bàn ăn kết hợp kệ tủ, giường tích hợp ngăn kéo chứa đồ, giường tầng liền bàn học…

Hệ tủ âm cao sát trần để đặt lò nướng, lò vi sóng và các thiết bị gia dụng giúp tối ưu diện tích và tạo sự gọn gàng

Ngôi nhà hoàn thành vào tháng 8/2025, sau gần 2 tháng thi công, với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

"Trước khi cải tạo căn hộ, gia đình tôi cũng đắn đo về việc chỉ có 1 nhà vệ sinh. Nhưng thực tế sử dụng cũng không đến mức quá khó chịu, vì giờ giấc sinh hoạt của các thành viên khác nhau.

Ngoài ra, ở ban công có bố trí thêm chậu rửa nên mọi người vẫn có thể rửa mặt, đánh răng bên ngoài khi cần. Và chung cư cũng có khu WC công cộng có thể sử dụng trong những lúc đặc biệt”, chị Linh nói.

Căn hộ cải tạo với chi phí khoảng 500 triệu đồng

Sau 2 tháng sinh hoạt tại căn hộ cải tạo, gia đình chị Linh cảm thấy hài lòng. Mỗi người đều có không gian riêng, sinh hoạt tiện lợi hơn. Chị Linh thì thích nhất góc bếp sáng sủa, ngăn nắp.

"Có thể sau này, khi các con lớn, gia đình sẽ cần một căn hộ rộng rãi hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, quyết định cải tạo căn hộ cũ là phù hợp", chị Linh nói.

Ảnh: Lavia Concept Vietnam