Cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao thực hành nhà thuốc

Tại Việt Nam, nhà thuốc vẫn là điểm tiếp cận đầu tiên của đa số người dân khi gặp các vấn đề sức khỏe nhẹ hoặc mới khởi phát. Đó cũng là lý do vì sao vai trò của dược sĩ nhà thuốc ngày càng quan trọng trong việc tư vấn hỗ trợ người bệnh dùng thuốc an toàn, hiệu quả và quản lý các bệnh lý thường gặp. Khi nhà thuốc trở thành điểm tiếp cận y tế gần gũi của cộng đồng, việc nâng cao năng lực chuyên môn của dược sĩ cũng trở nên quan trọng.

Anh Nguyễn Đăng Nam (trái)- Trưởng phòng MKT Imexpharm chụp ảnh lưu niệm với khách tham dự hội nghị Dược Sĩ nhà thuốc 2026. Ảnh Imexpharm

Diễn ra trong hai ngày 3-4/4/2026 tại Đà Nẵng, Hội nghị khoa học Dược sĩ nhà thuốc mở rộng lần IV do Hội các nhà thuốc Hà Nội cùng Hội Dược học Việt Nam tổ chức đã thu hút hơn 1.500 đại biểu trên toàn quốc, bao gồm 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến. Hội nghị là diễn đàn chuyên môn quy mô lớn, nơi các dược sĩ được cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối trong một hệ sinh thái nghề nghiệp chuyên sâu.

Nội dung hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề cốt lõi trong thực hành nhà thuốc, từ tư vấn sử dụng thuốc an toàn, theo dõi bệnh đến việc cập nhật các xu hướng điều trị mới, từ đó cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của dược sĩ trong hành trình chăm sóc sức khỏe người dân. Tại hội nghị, các chuyên đề được các bác sĩ, chuyên gia báo cáo xây dựng bám sát thực tiễn, trong đó nổi bật là các nội dung liên quan đến sức khỏe phụ nữ như thiếu sắt, tránh thai, mãn kinh, cùng với việc ứng dụng men vi sinh trong hỗ trợ điều trị.

Gian hàng Imexpharm tại Hội nghị Dược sĩ nhà thuốc 2026. Ảnh: Imexpharm

Hội nghị cũng cập nhật xu hướng điều trị đối với các nhóm bệnh phổ biến như dị ứng, hô hấp, tim mạch và cơ xương khớp, những lĩnh vực mà dược sĩ thường xuyên tiếp cận và tư vấn cho người bệnh. Đồng hành cùng nội dung thực tiễn này, Imexpharm đã giới thiệu chuyên đề “Đột phá về công nghệ bào chế: viên phân tán”, đồng thời cung cấp các giải pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh thông thường như cảm, ho, sốt. Đây cũng là minh chứng cho sứ mệnh của Imexpharm trong suốt hành trình gần 50 năm phát triển: luôn gắn kết chặt chẽ với đội ngũ dược sĩ và đồng hành cùng cộng đồng y khoa trong các hội nghị chuyên môn.

Trước đó, từ 21-23/2/2026, Imexpharm đã đồng hành Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp TP.HCM (HRS 2026) và Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng lần thứ 42, góp phần cập nhật các tiến bộ y học mới cho cộng đồng y khoa nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu điều trị thực tế

Với 387 sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của Imexpharm bao phủ nhiều nhóm điều trị thiết yếu như kháng sinh Beta-lactam, kháng sinh tiêm, thuốc ho, giảm đau - hạ sốt, thuốc tiêu hóa và các dòng thuốc đặc trị, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Imexpharm tham gia Hội nghị Khoa học Dược sĩ Nhà thuốc mở rộng lần IV. Ảnh Imexpharm

Không chỉ tập trung vào hoạt chất, với nguồn nguyên liệu được thẩm định kỹ lưỡng trước khi đăng ký với Bộ Y tế, Imexpharm còn chú trọng phát triển các dạng bào chế tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Các dạng bào chế tiên tiến như viên nén phân tán trong miệng giúp tăng tính tiện dụng, cải thiện khả năng tuân thủ điều trị và hỗ trợ hấp thu thuốc hiệu quả hơn.

Trên nền tảng đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) liên tục được đẩy mạnh. Năm 2025, Imexpharm đã ra mắt 25 sản phẩm mới (SKUs), duy trì 157 dự án R&D đang triển khai. Đáng chú ý, công ty đã đưa ra thị trường thuốc kháng sinh có hoạt chất Ceftazidim/Avibactam 2,5g - sản phẩm “first generic” trên dây chuyền EU-GMP tiên phong tại Việt Nam.

Hiện công ty sở hữu 4 cụm nhà máy, trong đó có 3 cụm đạt chuẩn EU-GMP, được trang bị các dây chuyền hiện đại với công suất lớn. Các cụm nhà máy được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn EU-GMP mới và tiếp cận công nghệ, quy trình tiên tiến từ các đối tác quốc tế, bảo đảm hiệu quả vận hành trong môi trường sản xuất đạt chuẩn toàn cầu.

Nhờ đó, Imexpharm đã mở rộng ra thị trường quốc tế, với 28 giấy phép lưu hành tại châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm. Năm 2025, công ty đã nâng tổng số thị trường hiện diện lên hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(Nguồn: Imexpharm)