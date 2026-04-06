“Thận chịu trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải từ mọi thứ bạn ăn uống và tạo nước tiểu, vì vậy dinh dưỡng có mối liên hệ với sức khỏe thận”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Melanie Betz cho biết.

Theo Eating Well, nhiều chuyên gia đều đồng ý, bắt đầu ngày mới với các lựa chọn phù hợp bao gồm uống một ly nước lọc có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

1. Làm loãng chất thải

Sau một đêm dài không uống nước, cơ thể của bạn thường thiếu nước nhẹ. “Nước giúp thận bắt đầu ngày mới và thực hiện các chức năng tốt hơn”, chuyên gia Beverly Garden chia sẻ. Việc uống nước vào buổi sáng làm loãng các chất thải, từ đó thận lọc dễ dàng hơn.

Nước lọc được đánh giá cao về các lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Thận chứa hơn một triệu nephron hoạt động như hệ thống lọc hai bước. Cầu thận lọc máu còn ống thận giữ lại chất cần thiết và thải phần dư dưới dạng nước tiểu. Theo chuyên gia Jen Hernandez, khi cơ thể đủ nước, thận có thể loại bỏ chất thải và lượng vitamin, khoáng chất dư thừa hiệu quả hơn. Nước tiểu loãng là dấu hiệu tốt; lượng nước tiểu khoảng ba lít mỗi ngày liên quan đến chức năng thận tốt hơn, trong khi dưới một lít có thể liên quan đến suy giảm chức năng.

2. Giữ cơ thể đủ nước

Duy trì đủ nước là yếu tố then chốt với sức khỏe thận. “Khi bị mất nước, thận không lọc hiệu quả, lâu dài có thể gây tổn thương hoặc dẫn đến bệnh thận mạn”, chuyên gia Betz cảnh báo. Bà cũng nhấn mạnh nước là lựa chọn đơn giản, dễ tiếp cận và không cần thay thế bằng các sản phẩm bổ sung.

Khi cơ thể thiếu nước, thận tiết renin để giữ natri và nước, từ đó có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Uống đủ nước còn giảm nguy cơ sỏi thận do mất nước kéo dài làm tăng nồng độ các chất như canxi và oxalat trong nước tiểu.

3. Cải thiện lưu thông máu

Mất nước làm giảm thể tích máu và tăng nồng độ natri, khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng tạm thời. Uống nước giúp khôi phục cân bằng dịch và duy trì lưu thông máu ổn định.

Sau bệnh tiểu đường, tăng huyết áp là nguyên nhân lớn thứ hai gây suy thận. Tình trạng này làm giảm lượng máu đến thận, lâu dài có thể gây tổn thương mạch máu và suy giảm chức năng lọc. Dù uống nước không thể ngay lập tức hạ huyết áp nhưng duy trì đủ nước đảm bảo lưu lượng máu đến thận, giảm gánh nặng cho tim.

Các mẹo khác để giữ thận khỏe mạnh

Các chuyên gia khuyến nghị duy trì chế độ ăn cân bằng như Địa Trung Hải hoặc DASH, ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein thực vật, đồng thời hạn chế thịt đỏ, đường và muối. Ngoài ra, mọi người cần tránh đồ uống nhiều đường vì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Việc nhận biết yếu tố nguy cơ cũng rất quan trọng. Nhiều người mắc bệnh thận mạn nhưng không biết do triệu chứng sớm không rõ ràng. Những người có tiền sử gia đình, bệnh tim, huyết áp cao, béo phì, sỏi thận hoặc trên 60 tuổi nên chủ động kiểm tra để phát hiện và điều trị kịp thời.