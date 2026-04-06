Ngày 6/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong số những trường hợp có bất thường, 4.206 người được chỉ định tiếp tục theo dõi và quản lý tại trạm y tế địa phương, trong khi 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thăm khám cho người dân xã Cần Giờ, Thạnh An, Đất Đỏ (TPHCM). Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, trong 1.180 lượt tầm soát ung thư có 341 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu - một tỷ lệ không nhỏ, cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm các bệnh lý ác tính ngay tại cộng đồng.

Nhóm bệnh mạn tính dẫn đầu về số lượt khám với 7.642 lượt, trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị. Tầm soát bệnh lý tim mạch thực hiện 1.079 lượt khám, phát hiện 86 trường hợp cần chuyển tuyến.

Nhóm bệnh lý mắt ghi nhận 877 lượt với 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt còn nhóm phụ khoa có 839 lượt, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Các chuyên khoa da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận số lượng ca phát hiện đáng kể.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thăm khám cho người dân xã Bình Hưng. Ảnh: BVCC

Tại nhiều điểm khám, người dân có mặt từ rất sớm để đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa. Không khí tại các điểm tầm soát nhộn nhịp và vui tươi, phản ánh sự đón nhận tích cực của cộng đồng đối với mô hình đưa dịch vụ y tế chuyên sâu về tận trạm y tế phường, xã.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, một người dân tham gia khám tầm soát do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, cho biết bà thường xuyên tham gia các đợt khám tại trạm y tế để chủ động nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình. Với bà, những đợt khám như thế này là cơ hội quý để những người bận rộn hoặc chưa thực sự chú ý đến sức khỏe có dịp được thăm khám và phát hiện bệnh kịp thời. "Cách làm việc của đội ngũ y tế rất gọn gàng, hợp tình hợp lý, không chen lấn, không tranh giành khiến người dân rất thoải mái", bà Tuyết chia sẻ.

Sở Y tế TPHCM đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của công tác tầm soát sức khỏe cộng đồng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thành phố.