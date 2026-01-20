Từ mái trường xưa, cựu sinh viên trở lại đóng góp cho giáo dục

Cuộc thi Cuộc thi quốc tế thiết kế quy hoạch - kiến trúc cảnh quan và tổ hợp công trình Trường Đại học Kinh tế tại Hòa Lạc được đánh giá là một hoạt động học thuật quy mô, có ý nghĩa đối với lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc không gian đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của cuộc thi không chỉ nằm ở quy mô quốc tế và chất lượng chuyên môn, mà còn ở câu chuyện gắn bó giữa doanh nhân và mái trường đào tạo.

Ông Lê Tự Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG – là cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trưởng thành từ môi trường học thuật này, ông luôn mong muốn có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của giáo dục đại học.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Tự Minh cho rằng giáo dục giữ vai trò nền tảng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, còn kiến trúc chính là một trong những yếu tố thể hiện tầm nhìn của giáo dục đại học. Từ góc nhìn đó, IMG quyết định tài trợ toàn phần kinh phí tổ chức cuộc thi, tạo điều kiện để nhà trường triển khai thi tuyển quốc tế một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, tham dự và phát biểu tại sự kiện

Thi tuyển quốc tế - hướng tiếp cận cho không gian giáo dục hiện đại

Việc UEB-ĐHQGHN tổ chức thi tuyển quốc tế cho đồ án quy hoạch - kiến trúc thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: xã hội hóa nguồn lực, kết nối doanh nghiệp - học thuật - chuyên môn để tìm kiếm giải pháp không gian tối ưu. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 6 liên danh tư vấn quốc tế uy tín, tạo nên diễn đàn trao đổi, phản biện và so sánh nghiêm túc về tư duy quy hoạch không gian đại học.

Không gian đại học mới tại Hòa Lạc được định hướng tích hợp các chức năng đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và sinh hoạt cộng đồng trong một môi trường xanh, thân thiện và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Toàn cảnh Lễ công bố và trao giải Cuộc thi quốc tế thiết kế quy hoạch - kiến trúc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Vai trò bảo chứng chuyên môn của Hội đồng thi tuyển

Hội đồng thi tuyển gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, do KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - làm Chủ tịch Hội đồng, cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan trong các vòng chấm, bảo đảm chất lượng và tính chuyên môn cao cho kết quả cuộc thi.

Theo đánh giá của Hội đồng, các phương án dự thi thể hiện nhiều cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian đại học, gắn kết giữa kiến trúc - cảnh quan - công năng sử dụng và khả năng phát triển trong tương lai.

Tại lễ trao giải, phương án đạt giải Nhất được đánh giá cao nhờ tư duy quy hoạch mạch lạc, tổ chức không gian hài hòa và tính khả thi trong triển khai thực tiễn. Đại diện nhà trường cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm lựa chọn phương án tối ưu mà còn là quá trình học tập, trao đổi học thuật, góp phần nâng cao năng lực quy hoạch - kiến trúc trong bối cảnh hội nhập.

Phương án đạt giải Nhất - thể hiện tư duy tổ chức không gian đại học thế hệ mới

Bên cạnh việc tài trợ tổ chức thi tuyển, IMG tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong giai đoạn triển khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Sự đồng hành này giúp bảo đảm tính liên tục, nhất quán từ ý tưởng thiết kế đến hồ sơ quy hoạch, tạo nền tảng cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc.

IMG tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong giai đoạn triển khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng

Việc một doanh nghiệp do cựu sinh viên sáng lập quay trở lại đóng góp cho nhà trường thông qua một hoạt động học thuật quy mô quốc tế được đánh giá là minh chứng cho sự gắn kết giữa giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, sự đồng hành này còn góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác bền vững giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng thi tuyển và các đơn vị đạt giải chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Cuộc thi khép lại không chỉ với những phương án quy hoạch chất lượng mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển giáo dục đại học, nơi tri thức, chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng cùng hội tụ để kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

Phương Dung