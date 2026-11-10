Hợp lực chiến lược, vững bước vươn xa

Mối quan hệ đồng hành giữa Vạn Xuân Group và Indochine được tôi luyện qua thời gian bằng niềm tin vững chắc cùng những kết quả kinh doanh thực tế. Tại các dự án trước đó, Indochine trên cương vị Tổng đại lý khu vực phía Bắc đã liên tục tạo nên kỳ tích bán hàng. Khả năng kích hoạt thị trường nhanh nhạy, dẫn dắt thị hiếu cùng sự am hiểu sâu sắc thói quen dịch chuyển dòng vốn của nhà đầu tư phía Bắc giúp Indochine trở thành một cầu nối thương mại đáng tin cậy của Vạn Xuân Group.

Indochine đồng hành cùng Chủ đầu tư Vạn Xuân Group trong vai trò Tổng đại lý khu vực phía Bắc

Bước sang giai đoạn mới, khi Vạn Xuân Group giới thiệu Happy One Elite - một dấu ấn nâng cấp toàn diện và sang trọng bậc nhất thuộc bộ sưu tập căn hộ Happy One, Indochine tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” để đồng hành. Tại sự kiện "On board with Happy One Elite" diễn ra trên du thuyền Saigon River Cruises, lễ ký kết hợp tác giữa hai bên đã được tiến hành, đánh dấu một bước tiến mới trong việc nối dài cánh tay chiến lược đưa sản phẩm vươn tầm tới các nhà đầu tư.

Indochine hiện quy tụ gần 400 chuyên viên kinh doanh giàu thực chiến cùng mạng lưới hơn 18 văn phòng phủ khắp các tỉnh thành trọng điểm. Năng lực cạnh tranh của Indochine thể hiện rõ qua tệp khách hàng sâu rộng, kết nối trực tiếp với cộng đồng kiều bào và nhà đầu tư nước ngoài.

Indochine ký hợp tác với các đại lý chiến lược

Để gia tăng độ phủ sóng cho Happy One Elite, ngày 24/10/2026 tại Hà Nội, Indochine đã chủ trì Lễ ký kết hợp tác cùng hệ thống đại lý phân phối chiến lược phía Bắc. Sự kiện quy tụ những đại lý giàu năng lực và kinh nghiệm thực chiến hàng đầu thị trường. Việc bắt tay liên minh giữa các đối tác uy tín tạo nên một bộ máy tinh nhuệ, chuẩn hóa quy trình tiếp cận khách hàng, cam kết truyền tải thông tin dự án một cách minh bạch, bài bản.

Sự kết hợp ăn ý giữa tiềm lực kiến tạo sản phẩm của Vạn Xuân Group, bản lĩnh dẫn dắt của Indochine cùng quyết tâm cao độ từ mạng lưới đại lý chiến lược hứa hẹn xác lập thêm nhiều kỷ lục ấn tượng.

Happy One Elite - Nâng tầm chuẩn sống tinh hoa

Dự án Happy One Elite xuất hiện như một biểu tượng sống mới tại khu đông TP.HCM, kiến tạo không gian sống cân bằng, sang trọng và chuẩn mực cho tầng lớp cư dân hiện đại. Dự án cung cấp ra thị trường các sản phẩm căn hộ cao cấp, được Vạn Xuân Group chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế tổng thể, chất lượng hoàn thiện cho đến trải nghiệm sống thường nhật của từng cá nhân.

Tọa lạc đắc địa tại mặt đường Tam Bình, trung tâm TP. Thủ Đức và nằm liền kề trục giao thông huyết mạch Vành đai 2, dự án Happy One Elite sở hữu khả năng siêu kết nối. Cư dân thuận tiện di chuyển về khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm Quận 1 cũng như kết nối nhanh chóng tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng. Hạ tầng giao thông hoàn thiện xung quanh mở ra tiềm năng tăng trưởng giá trị vượt bậc cho các chủ nhân sở hữu trong tương lai.

Dự án Happy One Elite sở hữu vị trí mặt đường Tam Bình, trung tâm TP. Thủ Đức

Đúng với tinh thần "Live Above, Live Elite", dự án mang phong cách kiến trúc hiện đại, đề cao không gian mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên và luồng gió trời trong lành. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, khép kín, phục vụ đầy đủ nhu cầu tái tạo năng lượng thể chất lẫn tinh thần: từ hồ bơi chân mây, sảnh đón sang trọng, công viên cảnh quan xanh mát, đến khu tập luyện thể thao và sân chơi dành cho trẻ nhỏ. Mọi chi tiết kiến trúc đều phản chiếu lối sống văn minh, an toàn và tràn đầy cảm hứng.

Sự cộng hưởng giữa giá trị nội tại vượt trội của Happy One Elite cùng mạng lưới phân phối chuyên nghiệp từ Tổng đại lý khu vực phía Bắc Indochine hứa hẹn tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine

Tổng đại lý khu vực phía Bắc

Hotline: 0799 618 555

Website: https://indochinerealestate.vn/

Lệ Thanh