Đây cũng là năm đầu tiên Lễ Vinh danh Quốc gia IOE được tổ chức tại cả hai miền Nam - Bắc, đánh dấu bước phát triển mới của sân chơi tiếng Anh trực tuyến đã đồng hành cùng học sinh Việt Nam suốt 16 năm qua. Chuỗi sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, chuyên gia giáo dục uy tín cùng đông đảo đại biểu, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Tại TP.HCM ngày 10/5, chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Thắng Lợi - Giám đốc Trung tâm Phát triển GD&ĐT khu vực phía Nam cùng các lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp nối hành trình đó, tại điểm cầu Hà Nội ngày 16/5, buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước.

Lễ Vinh danh và Trao giải Quốc gia IOE năm học 2025-2026 tại TP.HCM và Hà Nội

Năm học 2025-2026, IOE ghi nhận hơn 3,2 triệu học sinh tham gia từ hơn 14.000 nhà trường thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại kỳ thi cấp Quốc gia, 9.208 học sinh đạt thành tích xuất sắc; trong đó, 260 học sinh tiêu biểu đã tham dự Lễ Vinh danh tại TP.HCM và 505 học sinh tiêu biểu được vinh danh tại Hà Nội.

Học sinh xuất sắc toàn quốc được vinh danh và trao Huy chương tại sự kiện

Trong không khí trang trọng của chuỗi sự kiện, những khoảnh khắc học sinh được xướng tên, bước lên sân khấu nhận Huy chương Vàng, Bạc, Đồng đã để lại nhiều cảm xúc đối với đại biểu, giáo viên và phụ huynh tham dự chương trình. Những tràng pháo tay kéo dài, ánh mắt xúc động của phụ huynh hay niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt các em học sinh đã tạo nên bức tranh giàu cảm hứng về tinh thần học tập và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục & Đào tạo phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Ngọc Trí đánh giá cao vai trò của các mô hình học tập trực tuyến như IOE trong việc thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025.

Những định hướng đó cũng là mục tiêu mà Ban Tổ chức IOE theo đuổi trong suốt 16 năm phát triển sân chơi. Ông Lê Việt Hòa - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi IOE, Giám đốc Công ty VTC Online cho biết IOE không chỉ hướng tới việc xây dựng một cuộc thi tiếng Anh trực tuyến cho học sinh, mà còn mong muốn góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại, tạo động lực để học sinh chủ động rèn luyện ngoại ngữ và tự tin hơn trong hành trình hội nhập quốc tế. Ông chia sẻ: “Tiếng Anh hôm nay không chỉ là một môn học, mà còn là chìa khóa giúp các em mở ra cánh cửa đến với thế giới rộng lớn hơn - nơi có tri thức mới, công nghệ mới và những cơ hội mới.”

Những chia sẻ từ đại diện đơn vị quản lý giáo dục các cấp và Ban tổ chức IOE đã cho thấy một điểm chung: tiếng Anh ngày nay không chỉ là môn học trong nhà trường, mà đang dần trở thành nền tảng quan trọng giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập, tiếp cận tri thức toàn cầu và sẵn sàng thích ứng với tương lai số.

Từ dấu mốc lần đầu tiên tổ chức tại cả hai miền Nam - Bắc đến những khoảnh khắc vinh danh trên sân khấu quốc gia, IOE 2025-2026 không chỉ ghi nhận thành tích học tập của học sinh, mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập chủ động, khát vọng hội nhập và sự tự tin của thế hệ học sinh Việt Nam trong thời đại số.

Phương Dung