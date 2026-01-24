Tết là thời điểm “sum vầy”, không chỉ trong gia đình mà còn ở những lần gặp lại bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Bên cạnh nhu cầu mua sắm, nhiều khách hàng tìm kiếm một trải nghiệm có tính kết nối và kỷ niệm, nhất là với những gương mặt truyền cảm hứng, gần gũi và đại diện cho tinh thần nỗ lực của thế hệ trẻ như cầu thủ Đình Bắc.

Với tinh thần đó, thương hiệu thời trang nam Vulcano lựa chọn tổ chức hoạt động giao lưu đầu năm như một lời tri ân khách hàng đã đồng hành trong suốt năm qua. Sự kiện còn là cơ hội để khách hàng vừa có thể trải nghiệm sản phẩm, vừa lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng cầu thủ tài năng Đình Bắc.

Đại diện thương hiệu Vulcano chia sẻ: Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển U23 Việt Nam, tạo được thiện cảm với người hâm hộ trong hành trình chinh phục Cúp Bóng Đá U-23 Châu Á nhờ hình ảnh thi đấu kỷ luật, nhiệt huyết và tinh thần bền bỉ. Sự chỉn chu của một cầu thủ chuyên nghiệp cũng chính là tinh thần Vulcano theo đuổi trong hành trình xây dựng thương hiệu: bản lĩnh, thoải mái, tinh giản, và thực tế.

“Việc đồng hành cùng Đình Bắc không nhằm tạo cảm giác “ồn ào”, mà hướng đến một điểm hẹn mang tính gần gũi, nơi khách hàng có thể trò chuyện, giao lưu và mang về một kỷ niệm đầu năm theo cách rất riêng”, đại diện Vulcano cho biết.

Điểm nhấn của chương trình là cơ hội gặp gỡ trực tiếp cầu thủ Đình Bắc ngay tại showroom Vulcano, tham gia phần giao lưu với khán giả và nhận ký tặng trên sản phẩm. Bên cạnh đó, Vulcano chuẩn bị quà lưu niệm có chữ ký dành cho khách hàng tham gia mua sắm và hoàn tất đăng ký sự kiện thành công, số lượng có giới hạn để đảm bảo tính trải nghiệm và ưu tiên cho người đến sớm.

Thông tin điều kiện và đặc quyền ký tặng, lưu hóa đơn hoặc tem mác để đối chiếu khi tham gia.

Để tránh bỏ lỡ quyền lợi ký tặng và chụp ảnh, khách hàng nên hoàn tất các bước đơn giản trước thời điểm diễn ra chương trình. Khách hàng có thể mua sắm trước sự kiện theo hình thức online hoặc trực tiếp tại showroom, sau đó giữ hóa đơn hoặc tem mác để đối chiếu khi tham gia. Việc đăng ký đúng hạn giúp Vulcano sắp xếp danh sách ưu tiên ký tặng và chụp ảnh theo thứ tự, đồng thời tối ưu trải nghiệm tại địa điểm tổ chức.

Bên cạnh hoạt động ký tặng, không gian sự kiện tại showroom dự kiến được bố trí theo hướng gọn gàng, dễ di chuyển để khách vừa tham quan sản phẩm, vừa tham gia giao lưu mà không bị quá tải. Vulcano cũng khuyến nghị khách mang sản phẩm cần ký tặng đến sự kiện (đối với khách mua trước) và chuẩn bị sẵn hóa đơn/tem mác để quá trình xác nhận diễn ra nhanh chóng.

Thông tin sự kiện Địa điểm: Showroom Vulcano, Tầng 2 AEON Mall Hà Đông Thời gian: 17:00–21:00 | 25/01/2026 Đăng ký tham gia: https://forms.gle/15hnrchdKCo5h4MZA Thời hạn đăng ký: đến hết 23:00 ngày 24/01/2026.

