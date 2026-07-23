Mặt bằng năng lực đồng đều của 60 thí sinh

Theo đại diện Ban Tổ chức, mặt bằng năng lực của Top 60 trong cuộc thi năm nay khá đồng đều, nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng lập luận và phản biện bằng tiếng Anh, tạo nên một vòng chung kết có tính cạnh tranh cao. Trong các phần thi trực tiếp, các thí sinh sử dụng tiếng Anh tự nhiên, tổ chức phần trình bày mạch lạc và làm chủ khi tương tác với Ban Giám khảo. Trước các câu hỏi mở, thí sinh không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn biết dùng lý lẽ và dẫn chứng để giải thích, bảo vệ quan điểm.

12 gương mặt xuất sắc nhất được xướng tên tại Vòng Chung kết Cuộc thi IOE Speak Out 2026

Khép lại cuộc thi, 12 gương mặt xuất sắc nhất ở hai bảng Junior và Senior đã được trao những giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải IOE Speak Out 2026. Đồng thời, Ban Tổ chức vinh danh toàn bộ 60 thí sinh góp mặt tại Vòng Chung kết, ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh và dấu ấn mà các em đã thể hiện trong suốt hành trình cuộc thi.

Khép lại hành trình tranh tài, ngôi vị cao nhất của IOE Speak Out 2026 đã gọi tên Lê Tuệ Nhi, học sinh lớp 5, Trường TH&THCS HaNoi Adelaide School (Hà Nội) ở bảng Junior và Võ Gia Uyên Nhi, học sinh lớp 9, Trường THCS Kỳ Long (Hà Tĩnh) ở bảng Senior. Vượt qua Top 60 thí sinh xuất sắc đến từ 18 tỉnh, thành phố, hai Quán quân đã chinh phục Ban Giám khảo bằng khả năng sử dụng tiếng Anh tự tin, tư duy sắc bén và bản lĩnh sân khấu.

Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng ngôn ngữ

Điểm đáng chú ý của IOE Speak Out nằm ở cách thiết kế nội dung và tiêu chí đánh giá. Thí sinh cần phân tích vấn đề, trình bày quan điểm, giải thích lựa chọn và phản hồi trước những ý kiến khác bằng tiếng Anh.

Tại phần thi trình diễn chung kết, thí sinh bảng Junior tham gia nội dung hùng biện, trong khi các thí sinh bảng Senior bước vào phần tranh biện với chủ đề “Human Minds in the Age of AI - Trí tuệ con người trong kỷ nguyên AI”. Các phần thi qua đó đặt ra yêu cầu đồng thời về năng lực ngôn ngữ, tư duy phản biện, khả năng lắng nghe, hợp tác và giải quyết nhiệm vụ giao tiếp.

Được xây dựng theo lộ trình phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chương trình đưa học sinh từng bước trải nghiệm các nhiệm vụ từ trình bày ý tưởng, bảo vệ quan điểm đến tương tác và phản hồi trong những tình huống qua giao tiếp. Cách tiếp cận này giúp cuộc thi đánh giá khả năng vận dụng tiếng Anh trong thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức ngôn ngữ.

Ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Vòng chung kết IOE Speak Out 2026.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá cao chất lượng Top 60 thí sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố với nền tảng tiếng Anh, tư duy và bản lĩnh trình bày đồng đều. Theo ông, trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, những sân chơi như IOE Speak Out góp phần bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh, tư duy phản biện và kỹ năng hội nhập cho học sinh.

Ban Giám khảo gồm các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực

Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ các chuyên gia về giáo dục, ngoại ngữ, ngôn ngữ học và tranh biện, bảo đảm việc đánh giá toàn diện năng lực sử dụng tiếng Anh, tư duy, lập luận của thí sinh.

Đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo là TS. Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng gồm: TS. Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa, chuyên gia ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng; ThS. Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; cô Nguyễn Khánh Linh, đồng sáng lập, Giám đốc điều hành SocioLogic, Quán quân Giải Tranh biện toàn quốc năm 2022.

Ban Giám khảo đánh giá thí sinh trên nhiều phương diện, từ khả năng sử dụng ngôn ngữ đến tư duy, lập luận và tương tác.

Theo TS. Nguyễn Thị Mai Hữu, IOE Speak Out là mô hình góp phần tạo môi trường để học sinh thực hành và sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TS. Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trưởng Ban Giám khảo và ông Lê Việt Hòa - Giám đốc Công ty VTC Online, Trưởng Ban Tổ chức IOE trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết cuộc thi IOE Speak Out 2026

Không chỉ là một cuộc thi, IOE Speak Out phản ánh xu hướng đổi mới trong dạy, học và đánh giá tiếng Anh, chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ. Đây cũng là định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tố Uyên