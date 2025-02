Apple có thể sẽ ra mắt mẫu iPhone 16 màu mới trong năm 2025. Ảnh: Macrumors

Trước đây, Apple đã từng bổ sung màu sắc mới cho iPhone vào 6 lần, thường là vào tháng 3 hoặc tháng 4 sau khi dòng iPhone mới được ra mắt.

Cụ thể, các phiên bản màu bổ sung các đời iPhone trước đây là iPhone 7 và 7 Plus: (PRODUCT)RED (Thứ Ba, 21/3/2017); iPhone 8 và 8 Plus: (PRODUCT)RED (Thứ Hai, 9/4/2018); iPhone 12 và 12 mini: Màu tím (Thứ Ba, 20/4/2021); iPhone 13 và 13 mini: Màu xanh lá (Thứ Ba, 8/3/2022); iPhone 13 Pro và 13 Pro Max: Màu xanh Alpine (Thứ Ba, 8/3/2022); iPhone 14 và 14 Plus: Màu vàng (Thứ Ba, 7/3/2023).

Hiện tại, chưa có thông tin rò rỉ nào về các tùy chọn màu sắc mới cho iPhone 16, và có khả năng Apple sẽ bỏ qua năm nay như hãng đã làm với iPhone XR, iPhone 11 và iPhone 15 vào các năm 2019, 2020 và 2024.

Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Apple đã bổ sung màu sắc mới nhiều lần hơn là bỏ qua, vì vậy khả năng có một bản cập nhật màu sắc vẫn có thể xảy ra trong năm nay, mặc dù không có gì chắc chắn.

Apple cũng chỉ bổ sung màu mới cho các mẫu "Pro" một lần duy nhất vào năm 2022, vì vậy mặc dù về lý thuyết là có thể, nhưng điều này khó có khả năng xảy ra, nhất là với các mẫu iPhone 16 Pro.

Hiện tại, iPhone 16 có các tùy chọn màu: Đen, Trắng, Xanh ngọc, Hồng và Xanh Ultramarine. Một số màu có thể được bổ sung là Đỏ, Vàng, Tím hoặc Xám, vì những màu này đã từng xuất hiện trên các mẫu iPhone trước đây và không quá giống với các màu sắc hiện tại.

Thông thường sẽ có những tin tức rò rỉ gợi ý về màu sắc mới, nhưng có thể vẫn còn quá sớm để xác định điều này dựa trên các năm trước.

Trước mắt, Táo khuyết có thể sớm ra mắt mẫu iPhone SE 4 cùng với tai nghe Powerbeats mới. Theo các nguồn tin, ngay sau khi ra mắt, Apple có thể nhận đơn đặt hàng cho ‌iPhone SE‌ 2025 trước khi chính thức lên kệ vào cuối tháng 2.

Xem concept iPhone 16 và iPhone 16 Pro màu đỏ (Nguồn: zellzoi/YouTube):