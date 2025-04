CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) vừa công bố dữ liệu doanh số iPhone tại Mỹ trong Quý 1, bao gồm cả phân tích chi tiết về hiệu suất bán hàng của từng mẫu iPhone 16.

Dòng iPhone 16 được trưng bày tại 1 cửa hàng. Ảnh: ZDnet.

Trong số đó có những người chiến thắng, kẻ thất bại – và thậm chí cả những con số đầu tiên của iPhone 16e. Điều bất ngờ đã xảy ra khi 'kẻ thua cuộc' lại chính là iPhone 16 Pro.

iPhone 16 bản tiêu chuẩn thăng hoa

Theo các nhà phân tích của CIRP, tỷ lệ doanh số giữa bốn mẫu iPhone 16 ban đầu đã thay đổi.

Bộ đôi iPhone 16 Pro và Pro Max chỉ chiếm 38% tổng doanh số iPhone trong quý này – giảm so với 45% thị phần mà iPhone 15 Pro và Pro Max đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

iPhone 16 so với iPhone 16 Pro. Ảnh: 9to5mac

Trong khi đó, iPhone 16 Plus giữ nguyên thị phần so với iPhone 15 Plus năm trước. Riêng iPhone 16 bản tiêu chuẩn lại tăng mạnh, chiếm 20% doanh số iPhone mới tại Mỹ, trong khi iPhone 15 chỉ đạt 14% trong cùng kỳ năm ngoái.

Điều này có vẻ khá bất ngờ khi một khảo sát cuối năm ngoái của Morgan Stanley cho biết, iPhone 16 là phiên bản điện thoại của Apple ít được ưa chuộng nhất kể từ iPhone 12 (năm 2020). Tuy nhiên, khảo sát này chủ yếu dựa vào thời gian giao hàng của dòng iPhone mới để dự báo nhu cầu thị trường. Thời điểm đó, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, thời gian giao hàng ở giai đoạn đầu của một sản phẩm "mang đến khả năng dự đoán rất hạn chế".

Nguyên nhân iPhone 16 Pro “tụt dốc”

Dù iPhone 16 Pro Max vẫn giữ được phong độ gần bằng với người tiền nhiệm, thì iPhone 16 Pro – phiên bản nhỏ hơn – lại bị giảm doanh số mạnh.

Cụ thể, mẫu iPhone tiền nhiệm iPhone 15 Pro, ra mắt năm ngoái, chiếm 22% doanh số Quý 1/2024. Trong khi đó, iPhone 16 Pro lại chỉ chiếm 17% doanh số Quý 1 năm nay.

Nhìn vào biểu đồ tổng thể, không khó để nhận ra điều gì đang xảy ra: người dùng đang chọn mua bản tiêu chuẩn nhiều hơn rõ rệt so với năm ngoái, khi iPhone 16 chiếm tới 20% thị phần. Trong khi năm ngoái, iPhone 15 chỉ đạt 14%.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của Apple trong việc nâng cấp bản tiêu chuẩn rõ ràng đã phát huy tác dụng. Mẫu iPhone 16 đủ mạnh mẽ khi cũng được trang bị RAM 8GB như các phiên bản Pro. Với mức RAM được trang bị, iPhone 16 cũng không bỏ lỡ Apple Intelligence - một trong những tính năng thời thượng.

Nếu xét về các tính năng cao cấp như quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp, iPhone 16 Pro là thiết bị vượt trội hơn khi so sánh với iPhone 16. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu việc chi thêm 200 USD có đáng không? Và có vẻ như giá bán đã có tác động không hề nhỏ đến doanh số. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, người dùng dường như đã lựa chọn thiết bị có giá rẻ hơn, trong khi vẫn đảm bảo đủ mạnh mẽ và các tính năng cần thiết.

Một số người có thể cho rằng đây là một thất bại, bởi về lý thuyết, những người mua iPhone 16 có thể đã sẵn sàng chi tiền thêm cho bản Pro nếu bản tiêu chuẩn không hấp dẫn như vậy.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của iPhone 16e – mẫu giá rẻ mới – Apple buộc phải nâng cấp đáng kể bản tiêu chuẩn để tạo sự khác biệt rõ ràng với phiên bản giá rẻ đó.

Xem video giới thiệu iPhone 16 Pro. (Nguồn: Apple):

(Theo 9to5mac, The Verge)