Theo đó, điều kiện áp dụng dành cho khách hàng mua iPhone 16e tại hệ thống CellphoneS là cam kết duy trì sử dụng gói cước 5G Viettel trong vòng 12 tháng. Thiết bị được khóa mạng và chỉ sử dụng SIM nhà mạng Viettel trong thời gian cam kết sử dụng gói cước. Trong trường hợp cần sử dụng máy ở nước ngoài, khách hàng vẫn có thể lựa chọn các gói Chuyển vùng quốc tế (Roaming) do Viettel cung cấp.

iPhone 16e có giá hấp dẫn khi mua kèm gói nhà mạng Viettel.

Cụ thể, khách hàng chọn gói cước 5G150N, iPhone 16e 128GB khi mua kèm eSIM Viettel có giá ưu đãi chỉ từ 12,69 triệu đồng thay vì giá niêm yết 16,99 triệu đồng. Với gói cước 5G180B, iPhone 16e 128GB mua kèm eSIM Viettel có giá ưu đãi chỉ từ 12,49 triệu đồng.

Đặc biệt, CellphoneS cũng cung cấp nhiều lựa chọn gói cước trả trước và trả sau linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu chi phí của khách hàng. Bao gồm 5G150X, 5G180X, 5G230X, 5G180B và 5G150N.

iPhone 16e là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở một chiếc iPhone mới với giá hợp lý và đầy đủ tính năng thiết yếu. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những người muốn nâng cấp thiết bị iPhone cũ nhưng không cần các tính năng cao cấp, như những người dùng lớn tuổi hoặc các thành viên trẻ trong gia đình cần một thiết bị dễ sử dụng để làm quen với hệ sinh thái iOS.

iPhone 16e có giá hấp dẫn khi mua kèm gói nhà mạng Viettel.

Khách hàng có thể trải nghiệm iPhone 16 và iPhone 16e tại các khu vực trưng bày của hệ thống cửa hàng CellphoneS, đặc biệt là tại các cửa hàng có hệ sinh thái Multi Brand Authorized cao cấp. Hệ thống hiện có hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc được trang bị đầy đủ khu vực trải nghiệm cao cấp của Apple.

Ngoài ra, CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành uỷ quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng. Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, iPhone 16e hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.

Ngọc Minh