iPhone 17 rớt giá chưa từng có sau 1 tháng

Chỉ hơn 1 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, thị trường iPhone 17 series đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt.

Theo ghi nhận của PV Đời Sống và Pháp Luật, tình trạng khan hàng, đặc biệt với các phiên bản Pro và Pro Max, đã không hề xuất hiện. Các phiên bản cao cấp vốn được ưa chuộng nhất đều có sẵn hàng, thậm chí những màu mới cũng luôn đủ để đáp ứng nhu cầu.

iPhone 17 Pro (bản 1TB) ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2 triệu đồng, còn 45,99 triệu đồng. iPhone 17 (bản 512GB) giảm 1 triệu đồng, còn 30,59 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max (bản 2TB) giảm 1 triệu đồng, còn 62,99 triệu đồng. Các phiên bản khác cũng giảm từ 200.000 đến 1 triệu đồng tùy dung lượng.

Giá iPhone 16 giảm sâu nhất kể từ khi xuất hiện

Sau khi iPhone 17 ra mắt, dòng iPhone 16 series của Apple đang bước vào giai đoạn giảm giá sâu nhất kể từ khi lên kệ.

Cụ thể, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (128GB) được bán phổ biến ở mức 20,9-21,3 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng, tương đương 7-9% so với giá niêm yết ban đầu 23 triệu đồng.

Phiên bản iPhone 16 (256GB) dao động quanh mức giá 22,9 triệu đồng, trong khi bản 512GB có giá khoảng 27,99 triệu đồng, thấp hơn gần 3 triệu đồng so với lúc mở bán.

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 16 Pro (128GB) được niêm yết khoảng 24,9 triệu đồng, giảm gần 4 triệu đồng so với thời điểm tháng 9/2024.

Trong khi đó, mẫu iPhone 16 Pro Max (256GB) giảm từ mức 34,99 triệu đồng xuống chỉ còn 29,6-30,5 triệu đồng, tức giảm khoảng 13-15%. Viettel Store thậm chí đang niêm yết giá chỉ 30,19 triệu đồng, còn Hoàng Hà Mobile và CellphoneS đưa ra mức 29,99-30,59 triệu đồng, kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Xuất khẩu sầu riêng thu tiền nhiều kỷ lục

Dù liên tục gặp những ‘cú vấp’ khiến hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn nhưng sầu riêng Việt Nam vẫn thu về hơn 3,2 tỷ USD sau 10 tháng; kim ngạch được dự báo sẽ lập kỷ lục lịch sử trong năm nay.

Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống lớn nhất khi chi tới 960 triệu USD để nhập khẩu “trái cây vua” của Việt Nam trong tháng 9, chiếm 98,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng. Lũy kế đến hết tháng 9, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 2,59 tỷ USD, chiếm 93,6% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành sầu riêng Việt Nam.

Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng sang Malaysia trong 9 tháng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến gần 657%.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng dự báo đạt 3,4-3,5 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Bất ngờ với giá dừa khô ở miền Tây

Trong khi giá dừa tươi ở miền Tây lao dốc do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh thì giá dừa khô lại tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ.

Sáng 28/10, ghi nhận của PV Báo Người Lao Động tại một số địa phương ở miền Tây như: Vĩnh Long, TP Cần Thơ…, giá dừa tươi giảm mạnh so với những tháng trước đây.

Chị Nguyễn Mỹ Linh, chủ vựa thu mua dừa tại xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long), cho biết: Giá dừa xiêm xanh khoảng 40.000-45.000 đồng/chục (12 trái). Dừa dứa rất rẻ, trái từ 1,4 kg/trái trở lên chỉ 50.000 đồng/chục.

Trái ngược với diễn biến của dừa tươi, mặt hàng dừa khô lại đang trải qua một đợt tăng giá mạnh. Nhiều thương lái thông tin vào tháng 9 vừa qua, giá dừa khô có thời điểm tăng đến 220.000-230.000 đồng/chục giúp nhà vườn thu lợi nhuận cao. Hiện giá dừa khô có giảm nhưng vẫn duy trì ở mức từ 150.000-160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Trái cây nhập ngoại giá rẻ bày bán tràn lan

Trái cây nhập ngoại được bày bán khắp nơi với giá rẻ bất ngờ, song nhiều sản phẩm chưa minh bạch về xuất xứ, gây lo ngại cho người tiêu dùng.

Theo khảo sát của PV VTC News tại một cửa hàng trái cây trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, TP.HCM), nhiều loại trái cây nhập khẩu được bày bán. Trong đó, nho Ruby được nhân viên giới thiệu là nho Mỹ nhưng có giá khá rẻ, chỉ 79.000 đồng/kg.

Ngoài nho đỏ được giới thiệu là nho Mỹ, cửa hàng còn bày bán nhiều loại trái cây khác như táo, lê, quýt, hồng giòn, kiwi… Tất cả đều được giới thiệu là hàng nhập khẩu, song giá bán lại rẻ bất thường so với mặt bằng chung trên thị trường.

Chẳng hạn, nho đỏ Mỹ tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu khác thường có giá công khai từ 250.000-300.000 đồng/kg, trong khi lê nâu Hàn Quốc cũng dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg.

Giá nông thủy sản miền Tây: Rau xanh tăng giá vùn vụt

Khoảng nửa tháng qua, triều cường kết hợp với mưa lớn nên nhiều diện tích trồng rau của người dân tại các địa phương miền Tây bị ảnh hưởng. Theo Người Lao Động, điều này làm nguồn cung giảm, đẩy giá nhiều loại rau tăng mạnh từ 5.000-15.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại một số chợ ở TP Cần Thơ, giá nhiều loại rau xanh cũng tăng mạnh khiến nhiều bà nội trợ "đau đầu".

Tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú), giá nhiều loại rau củ tăng từ 5.000-20.000 đồng/kg. Trong đó, có cà rốt (20.000 đồng/kg), đậu que (30.000 đồng/kg), hành lá (40.000 đồng/kg), cà chua (từ 45.000-50.000 đồng/kg), xà lách xoong (từ 65.000-70.000 đồng/kg)…