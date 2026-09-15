Phải đến ngày 18/9 tới, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới được bán ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều thương hiệu quốc tế đã nhanh chóng đưa hệ sinh thái phụ kiện từ ốp lưng, kính cường lực đến thiết bị sạc nhanh… về thị trường trong nước để phục vụ người dùng.

Trong đó, đa dạng nhất là các phụ kiện bảo vệ màn hình và camera. Đơn cử, Uniq, thương hiệu phụ kiện nổi tiếng từ Singapore, đã chính thức trình làng hệ sinh thái phụ kiện chuyên biệt cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Danh mục này bao gồm kính bảo vệ màn hình, kính bảo vệ camera viền nhôm và 9 dòng ốp lưng đa dạng.

Ốp lưng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến từ Uniq. Ảnh: PQ

Trong đó, dòng kính cường lực cao cấp thu hút sự chú ý khi ứng dụng công nghệ kính - gốm NanoCeram, chịu được thử nghiệm va đập khi thả viên bi kim loại 250g từ độ cao 2m.

Hay kính cường lực hỗ trợ chống nhìn trộm nơi công cộng, hoặc giúp lọc tới 85% ánh sáng xanh trong dải 400–450nm giúp bảo vệ thị giác.

Trong khi đó, kính bảo vệ ống kính camera viền nhôm sở hữu độ mỏng chỉ 0,25mm với độ truyền sáng 98,5%, giữ được độ sắc nét cho hình ảnh và video.

Ở mảng ốp lưng, hãng này đưa ra các dòng đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H-516.8 với khả năng chống rơi ở độ cao lên tới 4m; hay các dòng mang phong cách sang trọng nhờ chất liệu da thuần chay Verda. Hầu hết sản phẩm đều tích hợp phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore và hệ thống từ tính MagClick tương thích MagSafe.

Tuy nhiên, nhược điểm các phụ kiện của hãng này là các dòng ốp dày chống sốc làm tăng đáng kể kích thước và trọng lượng khi cầm iPhone Pro Max. Bên cạnh đó, giá thành thuộc phân khúc cao cấp nên khiến người dùng phổ thông khó tiếp cận.

Ốp lưng hầm hố đến từ Skinarma. Ảnh: PQ

Trong khi đó, Skinarma, một thương hiệu khác cũng đến từ Singapore lại cung cấp các phụ kiện dành cho nhóm người trẻ thích sự cá tính, với bộ ốp lưng mang phong cách công nghệ, thời trang và văn hóa đường phố.

Sản phẩm được trang bị cấu trúc bảo vệ 360 độ cùng khả năng chống rơi từ 2,4m đến 3m. Đáng chú ý, hai dòng Avion và Atlas tích hợp hệ thống túi khí đệm góc DRIFT-NODE Air Corner Protection giúp gia tăng khả năng hấp thụ lực va đập mà không làm tăng trọng lượng.

Các dòng ốp còn đi kèm chân đế nhôm xoay 360°, hỗ trợ phím Camera Control, sạc Mag-Charge và móc treo dây đeo cá nhân hóa.

Nhược điểm của ốp lưng Skinarma là với ngôn ngữ thiết kế hầm hố, cá tính mạnh, thường không phù hợp với người thích sự trang nhã, tối giản hoặc môi trường công sở lịch sự. Bề mặt và các họa tiết in đậm có thể dễ bám dấu vân tay hoặc lộ vết xước sau thời gian dài sử dụng.

Không đứng ngoài cuộc đua, Mazer cũng chính thức chào sân hệ sinh thái sạc và kết nối cho thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trạm sạc của Mazer. Ảnh: PQ

Hãng đón đầu công nghệ sạc không dây thế hệ mới với chuẩn Qi2.2, nâng công suất sạc từ tính lên 25W (thay vì 15W ở chuẩn Qi2 thế hệ đầu).

Nổi bật trong dải sản phẩm là pin sạc dự phòng MagAir31 dung lượng 10.000 mAh hỗ trợ sạc không dây Qi2.2 25W cùng cổng USB-C PD 45W; trạm sạc gập gọn MagFold07 công suất 35W cho phép sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods. Ở nhóm củ sạc, hãng giới thiệu củ sạc PrestigeGaN 60W ứng dụng công nghệ bán dẫn GaN7 cho hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên tới 95%. Thương hiệu cũng mang đến cáp sạc InfiniteLink Cobra3 hỗ trợ công suất tới 240W tích hợp nam châm tự cuộn gọn chống rối.

Nhược điểm các phụ kiện của Mazer là hệ sinh thái thiên về củ cáp sạc nên ít sự lựa chọn về thời trang so với ốp lưng. Giá bán lẻ các củ sạc đa cổng công suất cao của Mazer thường khá đắt đỏ, không phải ai cũng có thể mua.

Hiện các phụ kiện dành do iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã có mặt tại các chuỗi bán lẻ công nghệ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, Mai Nguyên... tại Việt Nam.

Theo TLC Trading, đơn vị chuyên phân phối phụ kiện dự đoán, dựa trên số lượng đơn đặt hàng và kế hoạch nhập hàng từ các chuỗi bán lẻ uỷ quyền Apple trong giai đoạn đầu mùa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, lượng phụ kiện đặt hàng tại nhà phân phối này đã tăng khoảng 115% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này cho thấy các đối tác bán lẻ đang có kỳ vọng tích cực đối với nhu cầu phụ kiện cho thế hệ iPhone mới và chủ động chuẩn bị hàng hóa sớm để đón sức mua ngay khi sản phẩm chính thức mở bán.