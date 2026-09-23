Signature 27 được Motorola giới thiệu tại hội nghị Qualcomm Snapdragon Summit 2026 và là smartphone đầu tiên được công bố sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Motorola cho biết máy sẽ được bán trên toàn cầu vào cuối năm nay.

Điểm đáng chú ý của Signature 27 là khả năng AI. Máy tích hợp trợ lý Google Gemini, có thể thực hiện các tác vụ như lên kế hoạch cho chuyến đi, đặt bàn ăn hoặc tìm vé sự kiện thay vì chỉ trả lời câu hỏi. Gemini cũng được tích hợp với nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn.

Motorola còn trang bị Gemini Omni, cho phép biến câu lệnh, ảnh hoặc video có sẵn thành video hoàn chỉnh bằng AI. Gemini Lyria có thể hỗ trợ người dùng sáng tác nhạc.

Signature 27 là flagship mới nhất của Motorola. Ảnh: Motorola

Về camera, Signature 27 có camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA và camera tele tiềm vọng 200 MP, hướng đến khả năng chụp các chủ thể ở xa như phong cảnh, kiến trúc hoặc sân khấu. Hệ thống phía sau có tổng cộng bốn camera nhưng Motorola chưa công bố đầy đủ thông số.

Máy cũng được trang bị Video Enhancement Engine, sử dụng AI để phân tích cảnh và điều chỉnh màu sắc. Motorola cho biết sự kết hợp giữa AI, phần cứng camera và các tính năng video giúp tạo ra hình ảnh ở chất lượng hướng đến người dùng chuyên nghiệp.

Signature 27 là smartphone Motorola đầu tiên hợp tác với Bang & Olufsen (B&O) để phát triển hệ thống âm thanh. Hãng cũng trang bị hệ thống tản nhiệt ArcticMesh, gồm gel tản nhiệt, kim loại lỏng, lưới đồng và buồng hơi 3D lớn hơn 40% so với thế hệ trước, nhằm hạn chế nóng máy khi chơi game, quay video hoặc sử dụng AI trong thời gian dài.

Motorola cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật, tương đương chính sách của một số dòng điện thoại cao cấp từ Samsung và Google.

Hãng chưa công bố giá, pin, tốc độ sạc và màn hình của Signature 27. Máy có hai phiên bản màu, dự kiến ra mắt trước cuối năm 2026.

(Theo Cnet, PhoneArena)