Chị T.H., một doanh nhân tại TPHCM, khi đem chiếc Vertu được đối tác tặng có giá hàng trăm triệu đồng đi kiểm tra, mới phát hiện chiếc điện thoại mình đang sở hữu đã bị can thiệp, chứ không phải là hàng chính hãng.

Những chiếc SignatureV có giá khá đắt đỏ nên xuất hiện nhiều hàng "dựng" trên thị trường. Ảnh: PV

Đây không phải là trường hợp cá biệt trong thời điểm hiện nay. Theo thông tin từ Vertu Việt Nam, đơn vị này ghi nhận một số trường hợp khách hàng mua sản phẩm từ nguồn không rõ nguồn gốc có giá hàng trăm triệu đồng, đến khi kiểm tra hoặc sửa chữa mới phát hiện thiết bị có dấu hiệu từng bị can thiệp.

Một số máy được ghi nhận tình trạng bo mạch bị tháo lắp hoặc linh kiện được thay thế không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc can thiệp trái phép vào phần cứng hoặc phần mềm có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của thiết bị, đồng thời tác động đến các cơ chế bảo mật được thiết kế riêng và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Một số khách hàng còn gặp tình trạng hạn chế các tính năng và dịch vụ trên thiết bị trong quá trình sử dụng. Trong đó, có trường hợp không thể truy cập một số ứng dụng ngân hàng, ứng dụng bên thứ ba, hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt hoặc không sử dụng được đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền của Vertu..

Các trường hợp ghi nhận chủ yếu thuộc dòng SignatureV 4G. Đây là dòng máy có giá trị cao, giá bán chính hãng thường ở mức khoảng 400 triệu đồng đến hàng tỷ đồng, tùy phiên bản.

Đáng chú ý, một số thiết bị được phát hiện có dấu hiệu can thiệp sâu vào phần cứng: sử dụng vỏ máy dòng Signature S 2G 3G nhưng phần bo mạch bên trong đã bị tháo lắp, thay đổi và độ chế để chuyển sang cấu hình của Signature V 4G. Đây không phải cấu hình nguyên bản từ hãng và có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, khả năng vận hành cũng như các cơ chế bảo mật của thiết bị.

Đại diện của Vertu Việt Nam cho biết, thông thường vào các mùa mua sắm cao điểm, các dòng điện thoại Vertu từ nguồn không chính thức, hàng xách tay hoặc trôi nổi được chào bán với mức giá thấp hơn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng. Với những mẫu máy có giá trị cao, mức chênh lệch này dễ tạo sức hút với người mua đang muốn tối ưu chi phí cho một món quà cao cấp.

Đáng lưu ý, nhiều thiết bị được quảng cáo trong tình trạng mới, nguyên seal, có hình thức hoàn thiện tương tự sản phẩm chính hãng, khiến người mua khó xác định lịch sử thiết bị chỉ bằng quan sát bên ngoài. Trong khi đó, các sản phẩm có thể khác biệt về thị trường phân phối, tình trạng kích hoạt, linh kiện bên trong hoặc phạm vi dịch vụ hậu mãi dù có ngoại hình gần như tương đồng.

Chính vì thế, xuất hiện việc một số khách hàng ham rẻ, chọn các sản phẩm Vertu được quảng bá với giá hấp dẫn như trên để mua, nhưng không biết mình đang mua phải hàng “dựng”.

Đại diện hãng điện thoại cao cấp này tại Việt Nam cho biết, khi chọn mua các dòng điện thoại cao cấp, người dùng không nên chỉ dựa vào mức giá hoặc hình thức bên ngoài mà cần kiểm tra nguồn gốc nhập khẩu, số serial, tình trạng kích hoạt, hóa đơn, điều kiện bảo hành và khả năng hỗ trợ tại Việt Nam.

Ngoài ra, với dòng Vertu, việc kiểm tra cũng rất dễ, khi hãng đã triển khai cơ chế bảo mật trên những dòng sản phẩm mới, đặc biệt là tích hợp hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AIGS Agent cùng kiến trúc phòng vệ nhiều lớp.

Trong trường hợp hệ thống phát hiện thiết bị có dấu hiệu bị tháo lắp, thay thế linh kiện hoặc can thiệp phần mềm không đáp ứng yêu cầu xác thực, các cơ chế bảo vệ có thể được kích hoạt, bao gồm hạn chế kết nối với AIGS Agent hoặc quyền truy cập một số dịch vụ đặc quyền từ hãng, tùy theo tình trạng và chính sách áp dụng đối với thiết bị.