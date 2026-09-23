Các tin đồn mới cho thấy Apple có thể tăng kích thước màn hình trên cả iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max vào năm 2027, đồng thời mang đến một thiết kế được xem là bước ngoặt trong lịch sử iPhone.

iPhone 20 Pro Max có thể được trang bị màn hình lớn gần 7 inch. Ảnh: FPT.

Theo cách đặt tên thông thường, thế hệ iPhone ra mắt năm 2027 đáng lẽ phải là iPhone 19. Tuy nhiên, năm 2027 đánh dấu tròn 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Apple được cho là đang cân nhắc bỏ qua tên iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, qua đó tạo dấu ấn đặc biệt cho dịp kỷ niệm này.

Apple từng sử dụng chiến lược tương tự vào năm 2017. Thay vì ra mắt iPhone 9, hãng trình làng iPhone X nhằm đánh dấu 10 năm kể từ thế hệ iPhone đầu tiên. Vì vậy, nếu thông tin hiện tại chính xác, iPhone 20 có thể trở thành dòng máy đặc biệt tiếp theo trong lịch sử sản phẩm của Apple.

Đáng chú ý, những tin đồn trước đó cho rằng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ sở hữu một cuộc đại tu thiết kế. Máy có thể sử dụng màn hình cong cả bốn cạnh, tạo hiệu ứng hiển thị tràn ra toàn bộ viền máy. Face ID và camera trước cũng được đồn đoán sẽ được đưa xuống dưới màn hình.

Thiết kế không viền hoàn toàn cùng các nút bấm thể rắn sử dụng phản hồi xúc giác cũng được kỳ vọng xuất hiện. Theo Bloomberg, thiết kế của iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max về cơ bản đã được hoàn thiện.

iPhone 20 Pro Max có thể sở hữu màn hình gần 7 inch

Nguồn tin rò rỉ Ice Universe, người vốn nổi tiếng với những thông tin liên quan đến dòng Samsung Galaxy, vừa tiết lộ một số thông số được cho là của màn hình iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Theo thông tin được đăng tải, iPhone 20 Pro Max sẽ có màn hình 6,96 inch, độ phân giải 1.340 x 2.912 pixel. Nếu chính xác, kích thước này lớn hơn màn hình 6,86 inch trên iPhone 18 Pro Max, vốn có độ phân giải 1.320 x 2.868 pixel.

Trong khi đó, iPhone 20 Pro được cho là sử dụng màn hình 6,41 inch với độ phân giải 1.236 x 2.686 pixel. Con số này cũng cao hơn đáng kể so với màn hình 6,27 inch, độ phân giải 1.206 x 2.622 pixel trên iPhone 18 Pro.

Điều đó cho thấy Apple có thể tiếp tục mở rộng không gian hiển thị trên các mẫu iPhone Pro, nhưng vẫn duy trì kích thước tổng thể ở mức có thể kiểm soát nhờ thiết kế viền màn hình mỏng hơn.

Chip A21 Pro, RAM lên tới 16GB và khả năng sử dụng HBM

Không chỉ màn hình, cấu hình phần cứng của iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max cũng được đồn đoán sẽ có những thay đổi đáng kể.

Cả hai mẫu máy được cho là sẽ sử dụng chip Apple A21 Pro. Dung lượng RAM có thể tăng lên mức 16GB, cao hơn thế hệ hiện tại. Đáng chú ý hơn, Apple được cho là đang nghiên cứu khả năng sử dụng bộ nhớ băng thông cao HBM, loại bộ nhớ vốn đang được Samsung, SK Hynix và Micron sản xuất chủ yếu cho các hệ thống trung tâm dữ liệu AI.

HBM sử dụng kiến trúc DRAM xếp chồng theo chiều dọc, cho phép đạt băng thông rất cao và cải thiện hiệu quả truyền dữ liệu. Nếu được đưa lên iPhone, công nghệ này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Tuy nhiên, HBM cũng đang tạo ra áp lực lớn đối với nguồn cung DRAM truyền thống. Do HBM mang lại lợi nhuận cao hơn, các nhà sản xuất chip đang dành thêm năng lực sản xuất cho loại bộ nhớ này, góp phần làm nguồn cung RAM thông thường bị thắt chặt. Giá RAM được cho là đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước, qua đó trở thành một trong những nguyên nhân khiến chi phí linh kiện và giá smartphone tăng.

iPhone 20 Pro Max có thể sở hữu pin 6.000 mAh

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán nằm ở pin. iPhone 20 Pro Max có thể được trang bị viên pin dung lượng khoảng 6.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 5.567 mAh trên phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone. Apple cũng được cho là đang nghiên cứu khả năng thay thế công nghệ pin lithium-ion hiện tại bằng công nghệ silicon nguyên chất, qua đó mở ra khả năng tăng mật độ năng lượng mà không cần tăng kích thước vật lý của viên pin quá nhiều.

Khi kết hợp với chip A21 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai và modem Apple C3, iPhone 20 Pro Max có thể đạt thời lượng pin rất ấn tượng. Đây đặc biệt là yếu tố quan trọng khi Apple ngày càng đẩy mạnh các tính năng AI và những tác vụ xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Dù những thông tin ban đầu về iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max đang tạo nhiều sự chú ý, cần lưu ý rằng thời điểm ra mắt vẫn còn khá xa. Các thông số hiện tại chủ yếu đến từ nguồn tin rò rỉ và những dự đoán sớm, vì vậy Apple hoàn toàn có thể thay đổi thiết kế hoặc cấu hình trong quá trình phát triển sản phẩm.

Từ nay đến năm 2027, chắc chắn sẽ còn xuất hiện thêm nhiều hình ảnh dựng, thông số kỹ thuật và thông tin rò rỉ mới. Tuy nhiên, nếu những tin đồn hiện tại trở thành sự thật, iPhone 20 Pro Max có thể đánh dấu một trong những lần thay đổi thiết kế lớn nhất của Apple kể từ khi iPhone X xuất hiện.

(Theo PhoneArena, Macworld)