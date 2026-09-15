Một báo cáo mới cho thấy mẫu flagship cao cấp Galaxy S27 Ultra vẫn sẽ được trang bị công nghệ màn hình OLED tốt nhất mà Samsung Display đang có.

Cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro dự kiến sử dụng vật liệu màn hình M16. Ảnh: Android and Headline

Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng vật liệu màn hình M16 cao cấp nhất

Theo ETNews của Hàn Quốc, cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro dự kiến sử dụng vật liệu màn hình M16.

Đây hiện là thế hệ vật liệu OLED tiên tiến nhất của Samsung Display, hứa hẹn cải thiện nhiều yếu tố quan trọng như khả năng hiển thị màu sắc, độ sáng, hiệu quả sử dụng năng lượng và độ bền của tấm nền.

Việc Samsung đưa M16 lên Galaxy S27 Ultra có thể tạo ra một trong những màn hình smartphone đáng chú ý nhất thế hệ 2027.

Công nghệ này được kỳ vọng giúp thiết bị duy trì lợi thế về chất lượng hiển thị trong bối cảnh các đối thủ ngày càng đầu tư mạnh vào màn hình cao cấp.

Tuy nhiên, Samsung sẽ không phải hãng đầu tiên sử dụng M16. Google Pixel 11 đã trở thành smartphone đầu tiên được trang bị vật liệu này.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu smartphone gập iPhone Duo mới của Apple cũng sử dụng M16.

Vivo iQOO 16, dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng này, cũng được cho là sẽ sở hữu công nghệ tương tự.

Điều đó đồng nghĩa M16 có thể đã trở nên phổ biến hơn vào thời điểm Galaxy S27 Ultra xuất hiện vào năm sau. Dù vậy, đây vẫn được xem là một trong những công nghệ màn hình đáng để các đối thủ phải dè chừng.

Lợi thế từ thế hệ Galaxy S26 Ultra

Galaxy S27 Ultra không bắt đầu từ con số 0. Samsung đã tạo ra nền tảng màn hình rất đáng chú ý trên Galaxy S26 Ultra.

Hiện Galaxy S26 Ultra là smartphone duy nhất được trang bị Privacy Display, công nghệ cho phép hạn chế khả năng người bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Xiaomi và Honor đang phát triển những giải pháp tương tự, nhưng Samsung vẫn đang nắm lợi thế tiên phong.

Galaxy S26 Ultra cũng là smartphone phổ thông duy nhất hiện nay sử dụng công nghệ Color Filter-on-Encapsulation (COE), loại bỏ lớp phân cực truyền thống để cải thiện hiệu quả ánh sáng và góp phần giúp màn hình mỏng hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.

Nếu kết hợp nền tảng này với vật liệu OLED M16, Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu một trong những màn hình cao cấp nhất trên thị trường smartphone.

Tuy nhiên, Samsung vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Galaxy S26 Ultra từng bị phản ánh về hiện tượng ám đỏ trên màn hình. Người dùng kỳ vọng Samsung sẽ xử lý triệt để vấn đề này trước khi Galaxy S27 Ultra ra mắt.

Samsung bất ngờ không tiết kiệm ở màn hình

Đáng chú ý, Samsung được cho là đang cắt giảm hoặc loại bỏ một số nâng cấp từng được dự kiến cho Galaxy S27 Ultra nhằm kiểm soát chi phí. Chính vì vậy, việc hãng vẫn quyết định sử dụng vật liệu màn hình M16 cao cấp nhất lại càng gây bất ngờ.

Samsung vốn nổi tiếng với khả năng sản xuất màn hình OLED hàng đầu thế giới, nhưng hãng lại không phải lúc nào cũng đưa công nghệ mới nhất lên smartphone của chính mình ngay lập tức. Để kiểm soát giá thành, Samsung thường tái sử dụng vật liệu OLED của thế hệ trước trên các mẫu điện thoại mới.

Điều này từng thể hiện rõ ở dòng Galaxy S. Galaxy S24, S25 và S26 sử dụng vật liệu M13 trên nhiều phiên bản, trong khi các công nghệ mới hơn được dành cho những sản phẩm cao cấp hoặc chờ đến thế hệ sau.

Vì vậy, việc Galaxy S27 Ultra được cho là chuyển thẳng lên M16, thay vì sử dụng M14 từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra, là một diễn biến khá bất ngờ.

Công nghệ M14 được dự kiến tiếp tục được mở rộng xuống Galaxy S27 và S27+, vốn đã sử dụng M13 xuyên suốt nhiều thế hệ.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung có thể đang lựa chọn một chiến lược khá thú vị: cắt giảm một số tính năng và nâng cấp khác để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn giữ lại những gì quan trọng nhất đối với trải nghiệm flagship.

(Theo PhoneArena)