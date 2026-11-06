iPhone Duo đang đứng trước một phép thử lớn sau hàng loạt phản ánh về lỗi nứt màn hình bên trong, nhưng không phải tất cả người dùng đều quay lưng với Apple.

Người dùng chia rẽ về tương lai iPhone Duo

iPhone Duo sẽ trở thành một sản phẩm mang tính biểu tượng hay đi vào lịch sử như một thất bại đáng quên của Apple?

Liệu Crackgate, tên gọi được cộng đồng sử dụng để chỉ hiện tượng màn hình bị nứt trên thiết bị, có thực sự nghiêm trọng như những gì đang được phản ánh?

Hàng loạt phản ánh của người dùng về sự cố màn hình iPhone Duo. Ảnh tổng hợp từ Reddit

Một cuộc khảo sát gần đây đã đưa ra câu trả lời khá bất ngờ. Kết quả cho thấy quan điểm của người dùng gần như chia thành hai phe đối lập, trong đó tỷ lệ tin tưởng Duo vượt qua khủng hoảng chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhóm dự đoán sản phẩm sẽ thất bại.

Cụ thể, 40,80% người tham gia khảo sát tin rằng iPhone Duo cuối cùng vẫn sẽ thành công. Trong khi đó, 38,99% cho rằng thiết bị này sẽ trở thành một thất bại lớn trong lịch sử Apple. Khoảng 20,20% còn lại chưa thể đưa ra nhận định về kết cục của sản phẩm.

Đáng chú ý, dù đang vướng vào hàng loạt tranh cãi về chất lượng phần cứng, iPhone gập vẫn nhận được sự ủng hộ từ gần 41% người tham gia khảo sát.

Đây là tín hiệu cho thấy không phải tất cả người dùng đều quay lưng với mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn rất đáng lo ngại. Những phản ánh về màn hình bị nứt, các tấm nền lắp ráp không thẳng hàng và sự xuất hiện của những đường sọc màu tím bất thường trên iPhone Duo đang ngày càng nhiều.

Theo đánh giá của PhoneArena, khoảng 2-3 tháng tới sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai của sản phẩm.

Nếu các sự cố tiếp tục xuất hiện và ngày càng nhiều khách hàng lên tiếng phàn nàn, iPhone Duo có nguy cơ bị gắn mác thất bại trong thời gian dài.

Ngược lại, nếu Apple nhanh chóng kiểm soát được Crackgate, người tiêu dùng có thể sớm quên đi những tranh cãi hiện tại để chuyển sự chú ý sang các sản phẩm mới.

Lịch sử ngành smartphone từng chứng kiến những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tương tự. Khoảng 10 năm trước, Samsung từng phải đối mặt với bê bối điện thoại phát nổ và bốc cháy.

Dù sự việc gây chấn động vào thời điểm đó, ngày nay không nhiều người còn thường xuyên nhắc đến nó.

Điều này cho thấy một cuộc khủng hoảng sản phẩm, dù nghiêm trọng đến đâu, vẫn có thể dần bị lãng quên nếu thương hiệu xử lý tốt hậu quả và lấy lại niềm tin của khách hàng.

CEO John Ternus đối mặt nghịch lý lớn sau khi ra mắt iPhone gập

Có lẽ thời điểm hiện tại không phải giai đoạn dễ chịu đối với John Ternus, CEO Apple. Ông vừa tiếp quản vị trí lãnh đạo công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Nvidia hiện đứng ở vị trí thứ hai với khoảng cách đáng kể, đồng thời cũng vừa giới thiệu một trong những sản phẩm được kỳ vọng nhất của hãng.

CEO Apple John Ternus, cầm trên tay chiếc iPhone Duo tại sự kiện ra mắt sản phẩm ở Apple Park, Cupertino, California. Ảnh: Bloomberg

Đó chính là iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

Ban đầu, mọi thứ dường như diễn ra hoàn hảo. iPhone Duo nhận được lượng đơn đặt hàng khổng lồ, nhu cầu vượt xa khả năng sản xuất của Apple.

Ngay cả khi hãng không thể cung cấp đủ thiết bị cho tất cả khách hàng ngay lập tức, tình hình vẫn chưa phải vấn đề quá lớn. Người mua sẵn sàng chờ đợi.

Xét cho cùng, Apple đã chậm chân tới 7 năm so với các đối thủ trên thị trường smartphone màn hình gập. Nếu người dùng đã chờ đợi lâu như vậy, việc phải chờ thêm khoảng 8 tuần để nhận máy có lẽ không phải trở ngại quá lớn.

Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi Crackgate bùng phát.

Chỉ trong những giờ đầu tiên và vài ngày sau khi sản phẩm lên kệ, nhiều chủ sở hữu iPhone Duo đã chia sẻ những trải nghiệm đáng thất vọng.

Theo phản ánh, họ không làm rơi, không sử dụng điện thoại sai cách hay thực hiện bất kỳ hành động bất thường nào, nhưng phần góc dưới bên phải của màn hình gập bên trong vẫn xuất hiện vết nứt nghiêm trọng.

Gần hai tuần sau ngày ra mắt, những báo cáo về sự cố vẫn tiếp tục xuất hiện. Thay vì tận hưởng thành công của sản phẩm mới, Apple và CEO John Ternus đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn liên quan đến độ bền của thiết bị.

Nghịch lý nằm ở chỗ iPhone Duo vừa là sản phẩm được thị trường mong đợi, vừa có nguy cơ trở thành một trong những thử thách lớn đầu tiên đối với ban lãnh đạo Apple dưới thời John Ternus.

Một số người dùng chọn trả máy thay vì tiếp tục đánh cược

Không phải tất cả khách hàng gặp sự cố đều muốn đổi một chiếc iPhone Duo mới. Với những người thực sự yêu thích thiết bị này, phương án thay thế máy lỗi có thể là lựa chọn hợp lý.

Họ chỉ còn biết hy vọng chiếc máy mới sẽ không tiếp tục gặp hiện tượng nứt màn hình tương tự.

Tuy nhiên, một bộ phận người dùng không muốn trải qua thêm bất kỳ rắc rối nào. Thay vì tiếp tục chờ đợi hoặc yêu cầu đổi máy, họ quyết định trả lại iPhone Duo và chuyển sang những sản phẩm khác của Apple.

Một trường hợp được cộng đồng chú ý là người dùng lựa chọn hoàn tiền cho iPhone Duo, sau đó mua iPhone 18 Pro Max cùng máy tính bảng iPad mini.

Đáng chú ý, người này cho biết sẽ chỉ cân nhắc mua lại một chiếc iPhone màn hình gập của Apple khi thế hệ Duo 2 hoặc thậm chí Duo 3 xuất hiện.

Đây là tín hiệu không mấy tích cực đối với Apple. Bởi ngoài thiệt hại trực tiếp từ những trường hợp đổi trả, vấn đề đáng lo hơn là nguy cơ người tiêu dùng trì hoãn quyết định mua hàng cho đến khi các thế hệ tiếp theo chứng minh được độ bền và sự ổn định.

Với một sản phẩm có giá bán thuộc nhóm cao cấp như iPhone Duo, niềm tin của khách hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Người dùng không chỉ trả tiền cho thiết kế màn hình gập hay những công nghệ mới, mà còn kỳ vọng thiết bị có thể hoạt động ổn định nhiều năm.

Nếu Apple kiểm soát được Crackgate trong thời gian tới, iPhone Duo vẫn còn cơ hội lấy lại vị thế. Nhưng nếu các sự cố tiếp tục tái diễn, thành công ban đầu về doanh số có thể nhanh chóng bị lu mờ bởi một cuộc khủng hoảng niềm tin mà hãng sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục.

(Theo PhoneArena, Macworld, Mashable)