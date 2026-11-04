Apple được cho là đang chuẩn bị nâng giá iPhone 18 lên gần 1.000 USD, biến phiên bản tiêu chuẩn này trở thành mẫu iPhone phổ thông đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

Thông tin iPhone 18 bị nâng giá lên gần 1.000 USD có lẽ không khiến nhiều người quá bất ngờ. Giá smartphone Apple đã liên tục tăng trong những năm gần đây, trong khi chi phí linh kiện và sản xuất ngày càng đắt đỏ. Dù vậy, khả năng một chiếc iPhone tiêu chuẩn có giá khởi điểm gần 1.000 USD vẫn là điều khó chấp nhận đối với không ít người dùng.

Một concept iPhone 18. Ảnh: 9to5mac

iPhone 18 có thể tăng giá lên 999 USD

Về mặt kỹ thuật, mức giá được đề cập không phải 1.000 USD mà là 999 USD. Đây vốn là cách định giá quen thuộc của các nhà sản xuất nhằm tạo cảm giác sản phẩm có giá thấp hơn một ngưỡng tiền nhất định.

Theo tiết lộ mới từ Digital Chat Station (DCS), một trong những tài khoản chuyên rò rỉ thông tin công nghệ khá nổi tiếng, iPhone 18 có thể được định giá ở mức 999 USD. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử định giá iPhone, bởi phiên bản tiêu chuẩn vốn được xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn so với các mẫu Pro và Pro Max.

DCS chưa nói rõ Apple sẽ tăng giá iPhone 18 thêm 100 USD so với iPhone 17 hay không. Tuy nhiên, khả năng này không phải không có cơ sở.

Ban đầu, iPhone 17 được giới thiệu với giá khởi điểm 799 USD. Nhưng đến tháng 9/2026, mức giá của thiết bị đã bất ngờ được điều chỉnh lên 899 USD. Nếu iPhone 18 tiếp tục được bán với giá 999 USD, người dùng sẽ phải trả thêm 200 USD so với mức giá ban đầu của thế hệ tiền nhiệm.

Đây là mức tăng đáng kể đối với một dòng sản phẩm vốn được Apple định vị dành cho nhóm khách hàng muốn trải nghiệm iPhone mới nhưng không nhất thiết phải mua phiên bản cao cấp nhất.

Giá iPhone 18 ở mức 899 USD có khả thi?

Dù vậy, vẫn có lý do để hy vọng iPhone 18 không chạm mốc 999 USD. Mức giá 899 USD sẽ dễ được người tiêu dùng chấp nhận hơn, dù đây vẫn là con số khá cao đối với một chiếc iPhone không thuộc dòng Pro.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Ảnh: Tom's Guide

Đặc biệt, phiên bản iPhone tiêu chuẩn thường không được trang bị đầy đủ những tính năng camera cao cấp như ống kính telephoto chuyên dụng. Điều này khiến việc phải chi gần 1.000 USD để sở hữu thiết bị trở nên kém hấp dẫn hơn, nhất là khi người dùng có thể cân nhắc những mẫu điện thoại Android cao cấp với hệ thống camera và cấu hình phong phú.

Một khả năng khác là Digital Chat Station đang so sánh giá iPhone 18 với mức khởi điểm ban đầu 799 USD của iPhone 17, thay vì mức 899 USD sau khi điều chỉnh. Nếu vậy, thông tin rò rỉ chưa chắc đồng nghĩa Apple sẽ tăng giá thêm 100 USD so với mức bán hiện tại của thế hệ tiền nhiệm.

Dù theo kịch bản nào, người có ý định mua iPhone 18 cũng nên chuẩn bị cho khả năng phải chi nhiều tiền hơn. Nếu mức giá cuối cùng là 999 USD, người dùng sẽ cần cân nhắc kỹ hơn về những nâng cấp thực tế mà thiết bị mang lại.

iPhone 18 dự kiến ra mắt đầu năm 2027, có chip 2nm

Theo những thông tin rò rỉ hiện tại, iPhone 18 dự kiến trình làng trong những tháng đầu năm 2027, cùng với iPhone Air 2 và mẫu iPhone 18e hướng đến phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Về cấu hình, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED kích thước 6,3 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Đây sẽ là những thông số đáng chú ý, đặc biệt nếu Apple tiếp tục duy trì công nghệ màn hình ProMotion trên phiên bản tiêu chuẩn.

Thiết kế Dynamic Island được dự đoán vẫn xuất hiện trên thiết bị, thay vì chuyển sang kiểu màn hình đục lỗ hoặc loại bỏ hoàn toàn phần khuyết màn hình như một số tin đồn trước đó.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất có thể nằm bên trong máy là bộ xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến đáng kể về công nghệ chip của Apple, hứa hẹn cải thiện hiệu năng xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng so với các thế hệ trước.

Ngoài ra, một viên pin dung lượng lớn hơn cũng là điều người dùng mong đợi. Khi màn hình có tần số quét cao và các tác vụ AI ngày càng phổ biến, thời lượng pin sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về dung lượng pin, cấu hình bộ nhớ hay giá bán cuối cùng của iPhone 18.

(Theo PhoneArena)