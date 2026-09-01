Apple được cho là sẽ sớm công bố bộ đôi flagship mới gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra - mẫu iPhone gập đầu tiên ở sự kiện ngày 9/9 tới tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park, California (Mỹ). Tuy nhiên, mùa iPhone năm nay có thể xuất hiện một thay đổi đáng chú ý khi mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn không được phát hành cùng các phiên bản cao cấp.

iPhone 18 Pro Max xanh nhạt. Ảnh: Foundry/Macworld

iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện cùng dòng Pro?

Apple vừa phát đi thư mời sự kiện 10h ngày 9/9 (giờ địa phương), tức 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), nơi hãng dự kiến công bố thế hệ iPhone 18 Pro, iPhone gập cùng các mẫu Apple Watch 12 Series, Watch Ultra 4.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược iPhone năm nay không nằm ở ngày ra mắt mà ở chính cơ cấu sản phẩm.

Theo các thông tin rò rỉ hiện nay, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được phát hành vào mùa thu năm 2026. Thay vào đó, Apple được cho là sẽ trì hoãn mẫu máy này đến đầu năm 2027.

Nếu thông tin này chính xác, dòng iPhone cao cấp ra mắt vào mùa thu năm nay chỉ còn ba sản phẩm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra (hoặc là iPhoen Fold).

Đây là một thay đổi đáng kể so với cách Apple thường làm trong những năm gần đây, khi các phiên bản tiêu chuẩn và Pro cùng xuất hiện trong một sự kiện tháng 9.

Việc tách lịch phát hành cũng có thể giúp Apple phân biệt rõ hơn giữa dòng iPhone cao cấp và những mẫu iPhone hướng tới phân khúc phổ thông. Đồng thời, động thái này có thể tạo thêm khoảng trống để Apple đẩy mạnh sự chú ý vào các mẫu máy Pro và sản phẩm hoàn toàn mới như iPhone Ultra.

Khi nào iPhone 18 Pro chính thức lên kệ?

Nếu lịch ra mắt iPhone 18 Pro diễn ra theo thông lệ, Táo khuyết sẽ mở đặt trước vào thứ Sáu ngay sau tuần diễn ra sự kiện, sau đó bắt đầu giao máy vào thứ Sáu của tuần kế tiếp.

Chẳng hạn, năm 2025, iPhone 17 được công bố vào thứ Ba, ngày 9/9. Apple mở đặt trước vào ngày 12/9 và chính thức bán ra ngày 19/9.

Năm 2024, iPhone 16 được giới thiệu ngày 9/9, mở đặt trước ngày 13/9 và lên kệ ngày 20/9. Trước đó một năm, iPhone 15 được công bố ngày 12/9, mở đặt trước ngày 15/9 và chính thức bán ra ngày 22/9.

Dựa trên quy luật này, năm nay Apple tổ chức sự kiện iPhone mới vào thứ Tư, ngày 9/9, người dùng có thể đặt trước iPhone 18 Pro từ ngày 11/9.

Tuy nhiên, ngày 11/9 cũng là một mốc đặc biệt nhạy cảm tại Mỹ. Vì vậy, Apple có thể cân nhắc mở đặt trước vào ngày 12/9 thay vì ngày 11/9.

Nếu mọi thứ diễn ra theo lịch dự kiến, iPhone 18 Pro sẽ đến tay người dùng vào thứ Sáu, ngày 18/9/2026.

iPhone Ultra có thể là biến số lớn nhất

Dù iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ tuân theo lịch trình truyền thống của Apple, iPhone Ultra vẫn là một dấu hỏi.

Hiện chưa có sự thống nhất về việc iPhone Ultra có được giao cùng thời điểm với iPhone 18 Pro hay không. Mẫu máy này được đồn đoán là sản phẩm cao cấp hoàn toàn mới của Apple và có thể sở hữu lịch phát hành riêng.

Nếu iPhone Ultra được mở bán muộn hơn, Apple sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện sản xuất và phân phối sản phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, điều khiến mùa iPhone 2026 trở nên khác biệt là iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027.

Thay vì một loạt iPhone mới cùng xuất hiện trong tháng 9, Apple nhiều khả năng sẽ tập trung sự chú ý vào ba mẫu máy cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

(Theo 9to5mac)