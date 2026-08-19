Khi Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship cao cấp nhất của hãng không chỉ phải cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max mà còn phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm như Xiaomi 17 Ultra và Vivo X300 Ultra. Tuy nhiên, cục diện này có thể thay đổi hoàn toàn khi Galaxy S27 Ultra xuất hiện, trong bối cảnh một tin đồn mới cho rằng thị trường smartphone flagship đang chuẩn bị trải qua một cuộc biến động lớn.

"Người kế nhiệm" của Vivo X300 Ultra có thể sẽ không bao giờ được phát hành bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: PhoneArena

Điện thoại Android Ultra cao cấp có thể biến mất khỏi thị trường

Thế hệ smartphone Android thuộc phân khúc Ultra tiếp theo có thể sẽ không được bán rộng rãi trên thị trường quốc tế, thậm chí một số mẫu còn có nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn. Theo một bài đăng trên X của leaker Kartikey Singh, nhiều thương hiệu Trung Quốc đang xem xét lại chiến lược phát hành những mẫu flagship thế hệ mới.

Trong số này, Xiaomi được cho là đã đưa ra quyết định mạnh tay nhất khi hủy hoàn toàn kế hoạch phát triển Xiaomi 18 Ultra. Đáng chú ý, công ty được cho là thậm chí không đưa mẫu máy này ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Nếu thông tin chính xác, đây là dấu hiệu cho thấy vấn đề mà các hãng smartphone cao cấp đang đối mặt có thể nghiêm trọng hơn dự đoán.

Trong khi đó, Oppo và Vivo được cho là vẫn sẽ phát triển những mẫu flagship mang thương hiệu “Ultra” mới vào cuối năm nay. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm hiện tại, phiên bản kế nhiệm của Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra được cho là sẽ không có màn ra mắt toàn cầu mà chỉ được phát hành tại Trung Quốc.

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, Samsung có thể là nhà sản xuất duy nhất còn duy trì một mẫu smartphone Ultra được bán trên thị trường toàn cầu. Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm tới và hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Galaxy S27 Ultra sẽ bị hủy bỏ.

Dù vậy, Samsung sẽ không hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến flagship Android. Ngay cả khi hãng có lợi thế lớn khi trở thành một trong số rất ít thương hiệu còn duy trì phân khúc Ultra, các nhà sản xuất Trung Quốc được cho là sẽ chuyển hướng sang phát triển những mẫu flagship mang tên Pro Max.

Nguyên nhân có thể đến từ cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ đang tiếp diễn cùng những khó khăn trong chuỗi cung ứng. Chi phí linh kiện tăng cao có thể khiến những mẫu Ultra với cấu hình và hệ thống camera quá tham vọng trở nên đắt đỏ đến mức khó có thể duy trì lợi nhuận.

Những mẫu Pro Max mới có thể chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ từ những sản phẩm như Vivo X300 Pro hay Oppo Find X9 Pro. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp hơn với iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt hoặc iPhone 17 Pro Max hiện tại của Apple.

Mẫu máy kế nhiệm Galaxy S26 Ultra có thể sẽ đối mặt với sự cạnh tranh ít gay gắt hơn nhiều. Ảnh: PhoneArena

Xiaomi thực tế đã bắt đầu thay đổi chiến lược với dòng Xiaomi 17 khi bổ sung phiên bản Xiaomi 17 Pro Max. Vì vậy, không loại trừ khả năng các thương hiệu Trung Quốc khác cũng sẽ đi theo hướng này nếu phân khúc Ultra ngày càng trở nên khó duy trì về mặt chi phí.

Tuy nhiên, sự thay đổi đó sẽ đặt ra một câu hỏi lớn về camera. Đây có thể là yếu tố quyết định khiến người dùng lựa chọn hoặc từ bỏ những mẫu máy mới.

Người dùng toàn cầu có thực sự quan tâm đến smartphone Ultra Trung Quốc?

Cho đến hiện tại, các mẫu flagship Ultra của Trung Quốc chưa có lượng người hâm mộ quá lớn trên thị trường quốc tế. Điều này không có nghĩa những thiết bị này kém chất lượng. Vấn đề nằm ở mức giá vốn đã rất cao, khiến phần lớn người dùng khó có khả năng sở hữu.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng RAM ngày càng nghiêm trọng, giá bán của những mẫu Ultra thế hệ tiếp theo thậm chí có thể tăng lên mức khó tưởng tượng. Khi chi phí bộ nhớ và các linh kiện quan trọng tiếp tục leo thang, các hãng sẽ phải cân nhắc rất kỹ giữa việc duy trì cấu hình cao cấp và khả năng tiếp cận của người dùng.

Vì vậy, điều đáng mong đợi nhất lúc này là cuộc khủng hoảng nguồn cung và giá bộ nhớ sớm được giải quyết để phân khúc Ultra có thể trở lại. Còn trong thời gian chờ đợi, những mẫu Pro Max có thể sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn, đặc biệt nếu các nhà sản xuất vẫn giữ được mức giá trong khả năng chi trả của người dùng.

Nếu kịch bản này xảy ra, Galaxy S27 Ultra có thể hưởng lợi lớn. Samsung không chỉ tránh được một phần áp lực cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ Ultra Trung Quốc mà còn có cơ hội củng cố vị thế ở phân khúc smartphone Android cao cấp toàn cầu.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)