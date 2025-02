iPhone SE 4 có thể ra mắt sớm nhất là vào ngày mai (giờ Mỹ). Ảnh: Macrumors

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone SE 4 sớm nhất là vào ngày mai (giờ Mỹ). Theo phân tích của SellCell, mẫu iPhone giá rẻ này có thể cải thiện khả năng giữ giá về lâu dài.

Mặc dù có giá thấp hơn, nhưng iPhone SE luôn mất giá nhanh hơn so với các dòng iPhone cao cấp của Apple.

Theo phân tích khấu hao của SellCell, các mẫu iPhone SE trước đây đã chứng kiến ​​mức mất giá nhanh hơn đáng kể so với iPhone tiêu chuẩn. ‌iPhone SE‌ thế hệ thứ ba đã mất 42,6% giá trị trong tháng đầu tiên và 57,8% sau 6 tháng. Để so sánh, dòng iPhone 15 giảm 28,8% giá trị trong tháng đầu tiên và 27,8% sau 6 tháng.

Với ‌iPhone SE‌ thế hệ thứ hai, giảm 50,8% giá trị trong vòng 6 tháng, trong khi dòng iPhone 14 đã giảm 31,1% trong cùng kỳ.

Điều này có thể là do giá khởi điểm thấp hơn của ‌iPhone SE‌, máy thường sử dụng các thiết kế cũ hơn và nhu cầu chung thấp hơn trên thị trường iPhone đã qua sử dụng.

iPhone mini giữ giá tốt

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, một số iPhone nhỏ hơn và giá rẻ hơn đã giữ được giá trị của chúng hiệu quả hơn.

Ví dụ, iPhone 13 mini giữ giá tốt hơn đáng kể so với iPhone SE, khi thiết bị này chỉ mất 19,2% giá trị trong tháng đầu tiên, so với 42,6% của SE thế hệ thứ ba. Và sau 12 tháng, nó mất giá 46,1%, so với 64,4% của SE thế hệ thứ ba. Ngay cả sau 24 tháng, ‌iPhone‌ 13 mini chỉ mất 53% giá trị ban đầu, đưa nó gần hơn với các mẫu hàng đầu hơn là các iPhone SE.

Nguyên nhân được cho là các iPhone mini có thiết kế hiện đại hơn so với iPhone SE, cùng cấu hình mạnh mẽ hơn, phù hợp với người dùng lâu dài.

iPhone SE 4 sẽ giữ giá tốt hơn?

iPhone SE 4 được dự đoán sẽ có thiết kế giống iPhone 14, với nhiều nâng cấp đáng kể. Đây được xem là yếu tố giúp nó làm thay đổi xu hướng mất giá nhanh của dòng SE trước đây.

Việc chuyển sang thiết kế theo phong cách ‌iPhone‌ 14 với màn hình "tai thỏ", loại bỏ nút Home, hệ thống camera và chipset cao cấp hơn đáng kể, hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone SE 4 có thể giữ giá hiệu quả hơn so với các thế hệ trước vì nó duy trì được sức cạnh tranh trong dòng sản phẩm lâu hơn.

Giống như các thiết bị khác, ‌iPhone SE‌ cũ tiếp tục mất giá sau khi ra mắt phiên bản kế nhiệm. iPhone SE 2 đã chứng kiến ​​mức giảm giá thêm 4% trong vòng 12 tuần kể từ khi ra mắt SE thế hệ thứ ba. Vì thế, những người muốn nâng cấp lên iPhone SE 4, nên bán iPhone SE cũ sớm để tối ưu giá trị thu hồi.

Giá bán iPhone SE 4 ảnh hưởng tới khả năng giữ giá

Giá bán cũng sẽ là yếu tố chính quyết định khả năng giữ giá trị dài hạn của ‌iPhone SE‌ 4.

Các báo cáo cho thấy, iPhone SE 4 có thể có giá khởi điểm lên tới 499 USD tại Mỹ, tăng nhẹ so với mức giá 429 USD của mẫu iPhone SE 3 hiện tại. Mặc dù điều này có thể giúp ‌iPhone SE‌ mới trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng có ngân sách eo hẹp, nhưng nó cũng làm tăng kỳ vọng về những cải tiến phần cứng giải thích cho việc tăng giá.

Apple đã trì hoãn iPhone SE 4 lâu hơn so với chu kỳ 2 năm thông thường, tạo ra một khoảng cách lớn hơn trong dòng sản phẩm của hãng, có thể làm tăng nhu cầu đối với iPhone giá rẻ, do người dùng không có nhiều lựa chọn iPhone giá rẻ với phần cứng mới. Điều này có thể khiến iPhone SE 4 được săn đón nhiều hơn khi ra mắt.

Xem video concept iPhone SE 4 (Nguồn: Technizo Concept):