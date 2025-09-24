Trong vài năm trở lại đây, ngành F&B (Food & Beverage) tại Việt Nam đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê, thị trường này đạt giá trị hàng chục tỷ USD, với hàng trăm nghìn cửa hàng ăn uống mới mở ra mỗi năm. Tuy nhiên, song song với sự bùng nổ ấy, một bài toán nan giải vẫn khiến nhiều chủ quán “mất ăn mất ngủ” đó là vấn đề quản trị nhân sự.

Từ câu chuyện tuyển dụng đến khâu quản lý đội ngũ, chủ quán phải gánh không ít áp lực, từ chuỗi lớn đến cửa hàng nhỏ lẻ. Mất thời gian, tốn kém chi phí nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và doanh thu. Chính vì vậy, bất kỳ giải pháp nào có thể giải quyết triệt để hai khâu “tuyển dụng và quản lý” đều được coi là “cứu cánh” cho các chủ quán.

Tuyển dụng và quản lý nhân sự F&B luôn là bài toán khó với nhiều chủ quán. Ảnh: Ngọc Mai

Thách thức lớn: Tuyển dụng tốn kém, quản lý vất vả

Ngành dịch vụ ăn uống vốn có đặc thù nhân sự biến động liên tục. Theo iPOS.vn, vài khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc hằng năm tại các quán cà phê, nhà hàng quy mô nhỏ và vừa dao động từ 30 - 40%, con số cao hơn hẳn nhiều ngành nghề khác.

Điều này đồng nghĩa với việc chủ quán phải liên tục tuyển người mới, sắp xếp ca kíp, đào tạo từ đầu. Không chỉ mất chi phí quảng cáo tuyển dụng, phỏng vấn, thử việc, mà việc quản lý một đội ngũ thường xuyên thay đổi cũng gây áp lực khổng lồ.

Hệ quả là nhiều quán mất dần tính ổn định, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

Lượng khách đông, thiếu nhân sự khiến nhiều quán ăn bị quá tải, chất lượng dịch vụ suy giảm. Ảnh: Ngọc Mai

iPOS HRM và Vieclam24h: “Ghép đôi” để giải quyết bài toán nhân sự

Từ thực tế này, iPOS.vn và Vieclam24h đã tìm thấy điểm chung để hợp tác chiến lược. iPOS HRM của iPOS.vn là phần mềm quản lý nhân sự hiện đồng hành cùng hơn 11.000 quán ăn và cà phê trên toàn quốc, cung cấp bộ công cụ quản trị nhân sự toàn diện từ chấm công chấm công bằng FaceID và wifi cửa hàng, quản lý ca kíp, tính lương tự động, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc. Sản phẩm được thiết kế riêng cho đặc thù ngành F&B, giúp chủ quán tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót.

Phần mềm quản lý nhân sự iPOS HRM dành cho ngành F&B

iPOS HRM giúp chủ quán giờ vào - ra, các ca làm việc và hiệu suất của từng nhân viên

Vieclam24h sở hữu hệ sinh thái tuyển dụng hàng đầu, với kho ứng viên đa dạng trong mọi lĩnh vực. Chủ quán chỉ cần vài thao tác đăng tin là có thể tiếp cận ngay hàng nghìn hồ sơ phù hợp, rút ngắn đáng kể quy trình tuyển dụng.

Sự kết hợp giữa “nền tảng tuyển dụng” và “giải pháp quản lý nhân sự” đã tạo nên gói dịch vụ kép: “Tuyển dụng dễ dàng - Quản lý hiệu quả”, đúng như nhu cầu thực tiễn của các chủ quán hiện nay.

Hai lợi ích thiết thực cho chủ quán

Cú bắt tay này mang lại lợi ích rõ ràng cho chủ quán, giúp việc tuyển dụng trở nên nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Nhờ Vieclam24h, các vị trí như phục vụ, thu ngân hay bếp phụ có thể được lấp đầy chỉ trong vài ngày thay vì hàng tuần.

Sau khi tuyển, iPOS HRM sẽ tiếp tục đồng hành chủ quán trong toàn bộ vòng đời nhân sự từ chấm công, ca làm, tính lương tự động cho đến theo dõi hiệu suất và đánh giá định kỳ. Toàn bộ quá trình được số hóa, giúp hạn chế sai sót, giảm tải khối lượng công việc thủ công và mang lại sự minh bạch.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình hợp tác, chủ quán còn được giảm 35% chi phí tuyển dụng trên Vieclam24h, đồng thời nhận ưu đãi khi sử dụng gói quản lý nhân sự iPOS HRM. Đây là “cú hích” đáng kể để nhiều quán nhỏ và vừa có thể mạnh dạn đầu tư cho bài toán nhân sự.

Ông Vũ Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn, chia sẻ: “iPOS luôn định hướng trở thành đơn vị công nghệ đồng hành lâu dài với sự phát triển của ngành F&B tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các chủ quán không chỉ trong việc quản lý nhân sự mà còn giải quyết trọn gói bài toán từ khâu tuyển dụng đến vận hành. Hợp tác với Vieclam24h là bước đi quan trọng để hiện thực hóa cam kết đó”.

Ông Vũ Thanh Hùng - CEO iPOS.vn

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mỗi sự đổi mới trong cách quản trị đều có thể tạo ra khác biệt lớn cho sự sống còn của một quán cà phê, một nhà hàng hay chuỗi F&B. Cú bắt tay giữa iPOS.vn và Vieclam24h không chỉ đơn thuần là hợp tác kinh doanh, mà còn là một lời giải thực tiễn cho bài toán nhân sự vốn “đau đầu” của cả ngành.

Không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, sự hợp tác giữa iPOS.vn và Vieclam24h cũng cho thấy xu hướng tất yếu của ngành dịch vụ trong kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ toàn diện để tối ưu vận hành. Đây hứa hẹn là bước ngoặt giúp nhiều chủ quán Việt Nam vững tin hơn trên hành trình chinh phục thị trường ẩm thực đầy tiềm năng.

Bích Đào