Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa gây chấn động khi tuyên bố ngày 8/9/2026 đã chặn bắt và tịch thu thành công tàu lặn không người lái Dive-LD của Mỹ trong trạng thái gần như nguyên vẹn tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau một chiến dịch tác chiến và tình báo phức tạp.

Đây không chỉ là chiến thắng tuyên truyền mà còn mở ra cơ hội hiếm có để phân tích sâu một trong những hệ thống dưới nước hiện đại nhất mà Mỹ triển khai.

Theo tuyên bố của Hải quân IRGC, lực lượng của họ đã “bẫy” thành công một trong những tàu lặn không người lái thông minh và hiện đại nhất của quân đội Mỹ ngay tại lối vào eo biển Hormuz quan trọng.

Chiến dịch được mô tả là sự kết hợp tinh vi giữa thu thập tình báo và hành động tác chiến vào lúc bình minh, giúp thu giữ phương tiện trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Ảnh và video do phía Iran công bố cho thấy thân tàu hình trụ màu xám trắng, với các chi tiết đặc trưng như mũi hình nón, lỗ thoát nước, cột buồm trong suốt ngắn phía trước và bánh lái dạng chữ X ở đuôi.

Các chuyên gia quốc tế nhanh chóng xác nhận đây chính là Dive-LD do Tập đoàn công nghệ quốc phòng Anduril Industries của Mỹ sản xuất.

Ngày 8/9/2026, Iran đã thu hồi một tàu lặn tự hành (AUV) Dive-LD của tập đoàn Anduril (Mỹ) trong trạng thái gần như nguyên vẹn gần eo biển Hormuz, sau khi thiết bị này được cho là gặp sự cố suốt hơn 24 giờ. (Nguồn ảnh: X/BeateLandefeld và OSINTWarfare/armyrecognition.com)

Phía Mỹ đã xác nhận việc mất mát nhưng cố gắng hạ thấp ý nghĩa. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết thiết bị đã bị trục trặc hơn một ngày trước khi bị Iran thu giữ, đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát vùng nước hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra.

Họ nhấn mạnh đây là mẫu cũ hơn, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và không mang theo sonar hay radar mật. Anduril cũng lên tiếng, mô tả Dive-LD là hệ thống “có thể hy sinh” (attritable), được thiết kế ngay từ đầu để hoạt động trong môi trường nguy hiểm nơi việc mất mát là rủi ro được chấp nhận.

Dù vậy, việc Iran nắm trong tay một nền tảng gần nguyên vẹn vẫn đặt ra câu hỏi lớn về giá trị tình báo và khả năng đảo ngược kỹ thuật.

Dive-LD thuộc dòng tự hành dưới nước cỡ lớn (Large-Displacement Autonomous Underwater Vehicle - AUV), ban đầu được phát triển bởi Dive Technologies trước khi Anduril thâu tóm năm 2022.

Thiết kế này nhằm lấp đầy khoảng trống giữa các thiết bị không người lái dưới nước nhỏ, rẻ tiền và các hệ thống lớn phức tạp đòi hỏi hỗ trợ nhiều hơn.

Chiều dài Dive-LD khoảng 5,8 mét, đường kính 1,2 mét và trọng lượng 2,7-3 tấn khi không mang tải. Khả năng hoạt động tự chủ lên đến 10 ngày liên tục dưới nước, với độ sâu tối đa ấn tượng khoảng 6.000 mét.

Hệ thống dẫn đường kết hợp âm thanh-quán tính hybrid cho phép duy trì độ chính xác cao trong môi trường không có GPS dưới biển sâu.

Tàu lặn không người lái Dive-LD do Anduril phát triển. Nguồn: Lenta

Điểm mạnh cốt lõi nằm ở kiến trúc mô-đun mở. Giao diện cơ khí, điện và phần mềm linh hoạt giúp tích hợp nhanh chóng nhiều loại cảm biến và tải trọng khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Dive-LD có thể thực hiện khảo sát đáy biển, thu thập tình báo giám sát trinh sát (ISR), chống mìn (mine countermeasures), kiểm tra cơ sở hạ tầng dưới nước như cáp quang và đường ống dẫn dầu khí, thậm chí hỗ trợ các hoạt động chống tàu ngầm.

Khả năng chịu sâu lớn và thời gian hoạt động dài khiến Dive-LD trở thành công cụ lý tưởng cho các nhiệm vụ kéo dài trong khu vực tranh chấp như eo biển Hormuz, nơi Mỹ sử dụng để giám sát và vô hiệu hóa mối đe dọa mìn của Iran.

Về mặt công nghệ, Dive-LD thể hiện xu hướng hiện đại của Mỹ trong việc đẩy mạnh hệ thống không người lái dưới nước.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tàu ngầm có người lái đắt đỏ và rủi ro cao, Mỹ chuyển sang các nền tảng tự chủ chi phí thấp hơn, có thể triển khai số lượng lớn.

Giá mỗi chiếc Dive-LD ước khoảng 2,5 triệu USD, tương đương một tên lửa hành trình Tomahawk, đủ rẻ để chấp nhận mất mát nhưng vẫn đủ tiên tiến để thu thập dữ liệu chiến lược.

Hệ thống pin điện và động cơ êm ái giúp giảm tiếng ồn, tăng khả năng tàng hình dưới nước. Tuy nhiên, chính sự tự chủ cao cũng là điểm yếu tiềm ẩn: khi trục trặc, thiết bị dễ trở thành “mồi nhử” nếu đối phương phát hiện kịp thời.

Tàu lặn không người lái Dive-LD của Mỹ. Ảnh: Anduril

Việc IRGC thu giữ thành công Dive-LD gần nguyên vẹn mang lại lợi thế không nhỏ. Iran có thể tháo rời để nghiên cứu hệ thống dẫn đường, cảm biến, phần mềm điều khiển và kiến trúc mô-đun.

(Theo armyrecognition.com, janes.com, naval-technology.com, navaltoday.com, navalnews.com, aljazeera.com)



