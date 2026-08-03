Trong chuỗi tập kích quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lần đầu tiên tung ra phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới của dòng tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn Haj Qasem. Được thiết kế để xé rách các hệ thống phòng thủ vòm sắt tinh vi nhất thế giới, dòng tên lửa Haj Qasem cải tiến này mang trong mình những thông số kỹ thuật đột phá cùng công nghệ dẫn đường quang điện tử đỉnh cao, đánh dấu bước nhảy vọt đáng sợ trong chiến lược răn đe của Tehran.

Tên lửa Haj Qasem đánh dấu bước tiến mới của Iran khi tập trung vượt qua lá chắn phòng không hiện đại. Ảnh: IRGC

Đột phá từ động cơ nhiên liệu rắn hai tầng và khả năng phản ứng thần tốc

Phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm trung Haj Qasem đại diện cho sự phát triển vượt bậc từ họ tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar.

Với chiều dài khoảng 11 mét và tổng khối lượng lên tới 7 tấn, điểm cải tiến cốt lõi của vũ khí này nằm ở hệ thống động cơ nhiên liệu rắn hai tầng tích hợp vỏ vật liệu composite cuộn sợi carbon chịu lực nhẹ nhưng cực kỳ bền bỉ.

Việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp tên lửa Haj Qasem loại bỏ hoàn toàn công đoạn nạp nhiên liệu lỏng phức tạp và tốn thời gian trước khi phóng.

Nhờ đó, các bệ phóng cơ động di chuyển trên đường bộ có thể triển khai, nhận tọa độ và khai hỏa chỉ trong vòng vài phút.

Tính cơ động phản ứng nhanh này giúp tên lửa Haj Qasem nâng cao tối đa khả năng sống sót trước các đợt không kích tiền trảm hoặc sự phát hiện sớm từ vệ tinh trinh sát của đối phương.

Tầm bắn hiệu quả của dòng tên lửa Haj Qasem đạt từ 1.200 km đến 1.400 km, đủ sức bao phủ toàn bộ các căn cứ quân sự quan trọng trong khu vực Trung Đông.

Tên lửa Haj Qasem ở một địa điểm không được tiết lộ tại Iran. Ảnh: Irannewsupdate

Tốc độ siêu vượt âm và khả năng xé rách lưới phòng thủ tên lửa Patriot, THAAD

Điểm yếu lớn nhất của các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot hay THAAD là khả năng đánh chặn các mục tiêu di chuyển với tốc độ cực cao có quỹ đạo biến ảo ở giai đoạn cuối.

Tên lửa Haj Qasem phiên bản cải tiến giải quyết triệt để bài toán này nhờ động cơ đẩy mạnh mẽ, giúp nó đạt tốc độ lao dốc trong khí quyển lên tới Mach 11 đến Mach 12, tức là gấp 12 lần vận tốc âm thanh.

Khi tiến vào giai đoạn tiếp cận mục tiêu, tốc độ va chạm vẫn giữ ở mức từ Mach 5 đến Mach 8, hoàn toàn nằm trong ngưỡng siêu vượt âm (hypersonic).

Không dừng lại ở tốc độ, phần đầu đạn của tên lửa được thiết kế để tách rời khỏi thân chính sau khi rời khỏi tầng khí quyển.

Trên đầu đạn tách rời này được gắn các cánh lái khí động học nhỏ kết hợp cùng vòi phun điều hướng lực đẩy (TVC).

Công nghệ này cho phép đầu đạn thực hiện các cú ngoặt gấp và thay đổi quỹ đạo liên tục ở độ cao lớn, làm nhiễu loạn hoàn toàn thuật toán tính toán điểm chặn của radar phòng thủ đối phương, biến các đợt đánh chặn của Mỹ trở nên vô hiệu.

Tên lửa Haj Qasem. Ảnh: wikipedia.

Công nghệ dẫn đường quang điện tử và khả năng miễn nhiễm tác chiến điện tử

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất ở phiên bản tên lửa Haj Qasem thế hệ mới này chính là sự thay đổi căn bản trong hệ thống dẫn đường.

Trái ngược với các dòng tên lửa truyền thống phụ thuộc nhiều vào hệ thống định vị vệ tinh GPS vốn rất dễ bị vô hiệu hóa bởi các khí tài tác chiến điện tử hiện đại, tên lửa mới của IRGC sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) kết hợp với đầu dò quang điện tử và camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại ở pha cuối.

Đầu dò thông minh này so sánh hình ảnh thực tế của mục tiêu dưới mặt đất với dữ liệu địa hình đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ để tự động điều chỉnh hướng bay.

Nhờ cơ chế dẫn đường quang học độc lập này, tên lửa Haj Qasem có thể đạt độ chính xác tuyệt đối ở mức "cắm tâm" (pinpoint accuracy) để tiêu diệt các mục tiêu kích thước nhỏ như nhà bạt máy bay, hầm chứa nhiên liệu hay trạm radar mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu sóng GPS hay phá sóng vô tuyến.

Đầu nổ phá bê tông chuyên biệt tiêu diệt căn cứ kiên cố

Được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu, tên lửa Haj Qasem mang theo một đầu đạn có trọng lượng khoảng 500 kg.

Khối lượng đầu đạn này kết hợp với động năng khổng lồ từ tốc độ lao xuống Mach 5 - Mach 8 tạo ra sức phá hủy cực kỳ khủng khiếp khi va chạm.

Lớp vỏ đầu nổ được làm bằng hợp kim siêu cứng, cho phép tên lửa Haj Qasem xuyên thấu qua các lớp bê tông cốt thép dày của hầm ngầm, công sự kiên cố hoặc đường băng sân bay trước khi kích nổ ngòi nổ chậm bên trong.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ nhiên liệu rắn phản ứng nhanh, tốc độ siêu vượt âm, đầu đạn tách rời linh hoạt và công nghệ dẫn đường quang học miễn nhiễm tác chiến điện tử đã biến phiên bản cải tiến của tên lửa Haj Qasem thành một trong những vũ khí tiến công chiến thuật nguy hiểm nhất của Iran hiện nay.

(Theo plataformamedia.com, english.elpais.com, jpost.com)