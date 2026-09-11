Trong kỷ nguyên răn đe hạt nhân hiện đại, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat nặng nhất thế giới mà NATO gọi là Satan 2, được Nga ca ngợi như biểu tượng tối thượng của sức mạnh chiến lược.

Với kích thước khổng lồ, tầm bắn liên lục địa và khả năng mang hàng loạt đầu đạn hạt nhân độc lập, tên lửa RS-28 Sarmat không chỉ đe dọa bất kỳ điểm nào trên Trái Đất, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về độ tin cậy kỹ thuật khi tỷ lệ thử nghiệm thành công vẫn ở mức thấp đáng lo ngại.

RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa ba tầng, nhiên liệu lỏng, được thiết kế để thay thế hoàn toàn hệ thống R-36M2 Voevoda cũ kỹ của thời Liên Xô.

Theo dữ liệu kỹ thuật được công bố và xác nhận bởi các tổ chức như CSIS Missile Threat, tên lửa RS-28 Sarmat có chiều dài 35,3 mét, đường kính thân 3 mét và khối lượng phóng lên tới 208,1 tấn.

Con số này biến tên lửa RS-28 Sarmat thành một trong những ICBM nặng nhất từng được chế tạo, gần như gấp đôi nhiều hệ thống hiện đại của Mỹ hay Trung Quốc.

Ảnh mô hình thu nhỏ của tên lửa Sarmat và Yars tại triễn lãm quốc phòng MAKS. Ảnh: RIA Novosti/missilethreat.csis.org

Tải trọng (payload) tối đa khoảng 10 tấn cho phép tên lửa RS-28 Sarmat mang từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập kiểu MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), hoặc kết hợp với các phương tiện bay lượn siêu thanh Avangard.

Khả năng này không chỉ tăng sức phá hủy mà còn tạo ra hàng loạt mục tiêu giả và biện pháp xuyên phá hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của tên lửa RS-28 Sarmat nằm ở hệ thống đẩy. Khác với tên lửa Minuteman III hay Trident II của Mỹ dùng nhiên liệu rắn sẵn sàng phóng tức thì, tên lửa RS-28 Sarmat dựa vào nhiên liệu lỏng hai thành phần gồm UDMH và N2O4.

Hai chất này tự cháy khi tiếp xúc, tạo lực đẩy cực lớn nhưng đi kèm rủi ro nghiêm trọng. Chúng dễ bay hơi, ăn mòn kim loại và cực độc với con người, buộc quy trình nạp nhiên liệu phải thực hiện ngay trước khi phóng trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt.

Tên lửa RS-28 Sarmat được phóng lạnh từ silo bằng khí nén đẩy ra khỏi hầm trước khi động cơ tầng một khởi động, giúp bảo vệ cấu trúc silo và tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Ảnh: Topwar

Tầm bắn thực tế của tên lửa RS-28 Sarmat được các nhà phân tích phương Tây ước tính từ 10.000 đến 18.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ bất kỳ hướng nào, kể cả quỹ đạo bay qua Nam Cực nhằm tránh radar cảnh báo sớm hướng Bắc Cực.

Một số tuyên bố chính thức của Nga thậm chí nhắc tới khả năng bay cận quỹ đạo với tầm hơn 35.000 km, dù con số này vẫn bị giới chuyên gia đặt dấu hỏi về tính khả thi thực tế.

Quá trình phát triển và thử nghiệm của tên lửa RS-28 Sarmat phản ánh rõ những thách thức công nghệ gắn liền với kích thước khổng lồ và nhiên liệu lỏng.

Lần bay thử đầy đủ đầu tiên thành công diễn ra ngày 20/4/2022 từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka.

Sau đó chương trình liên tục gặp sự cố. Tháng 2/2023 một vụ thử được tình báo Mỹ xác nhận thất bại ở giai đoạn tầng hai.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat. Ảnh: Topwar

Tháng 9/2024, hình ảnh vệ tinh Maxar và Planet Labs cùng dữ liệu nhiệt NASA FIRMS ghi nhận vụ nổ ngay trong silo tại Plesetsk, tạo hố sâu rộng khoảng 60 đến 70 mét và phá hủy hoàn toàn cơ sở thử nghiệm.

Tháng 11/2025, video từ hiện trường cho thấy tên lửa lệch quỹ đạo ngay sau khi rời bệ tại Dombarovsky rồi lao xuống đất.

Phải đến ngày 12/5/2026 Nga mới công bố lần thành công thứ hai từ silo tại Dombarovsky, cũng hướng về Kura.

Tỷ lệ thành công khoảng 40% sau hàng loạt lần thử khiến nhiều chuyên gia tại IISS và Bulletin of the Atomic Scientists nhận định tên lửa RS-28 Sarmat vẫn mang tính “thử nghiệm” nhiều hơn là “sẵn sàng chiến đấu”, dù Moskva đã nhiều lần tuyên bố đưa vào trực chiến từ năm 2023.

Vấn đề vật lý và cơ học khi vận hành càng làm nổi bật sự phức tạp. Tên lửa RS-28 Sarmat cùng ống phóng và silo tạo thành khối kết cấu khổng lồ tương đương tòa nhà hơn mười tầng.

Tổng thống Vladimir Putin từng tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist

Việc nâng hạ, bảo dưỡng và nạp nhiên liệu đòi hỏi hạ tầng chuyên biệt cùng đội ngũ kỹ thuật cao cấp. Trong khi Mỹ duy trì tên lửa Minuteman III với hàng trăm lần thử nghiệm đạt tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối nhờ nhiên liệu rắn ổn định, tên lửa RS-28 Sarmat buộc phải chấp nhận rủi ro tự hủy ngay tại silo hoặc lệch quỹ đạo trong giai đoạn tăng tốc.

Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến độ tin cậy răn đe, mà còn đặt ra câu hỏi liệu Nga có đang đe dọa đối thủ hay tự đặt mình vào thế bất lợi khi vận hành một hệ thống chưa hoàn thiện.

Tính đến giữa năm 2026, các nguồn mở từ CSIS, IISS và phân tích vệ tinh cho thấy Nga đang đẩy mạnh nâng cấp silo tại Uzhur để tiếp nhận trung đoàn Sarmat đầu tiên vào cuối năm.

Tuy nhiên lịch sử trì hoãn kéo dài từ kế hoạch ban đầu năm 2018 đến nay, kết hợp với chuỗi thất bại kỹ thuật, khiến tên lửa RS-28 Sarmat vừa là biểu tượng sức mạnh hạt nhân vừa là minh chứng cho những giới hạn của công nghệ tên lửa nhiên liệu lỏng quy mô lớn trong thời đại hiện đại.

Sức hủy diệt của nó không thể phủ nhận, nhưng độ tin cậy vận hành mới là yếu tố quyết định liệu “Satan 2” có thực sự trở thành vũ khí răn đe đáng sợ hay chỉ là lời cảnh báo đắt giá cho chính chủ nhân của nó.

(Theo ria.ru, defence-blog.com, russianforces.org, missilethreat.csis.org)