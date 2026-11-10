Phía Iran cáo buộc Israel muốn kéo Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết, biến khủng hoảng Trung Đông thành một "vũng lầy" mà không một tổng thống Mỹ nào có thể thoát ra.

Theo WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/11 đã cáo buộc Israel muốn tìm cách kéo Mỹ vào một cuộc xung đột "không hồi kết" ở Trung Đông.

"Chính quyền Israel đang hoạt động suốt ngày đêm nhằm kéo Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết với Iran, tạo ra một vũng lầy mà không một tổng thống nào, dù thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, có thể thoát khỏi. Nếu Washington không từ bỏ tư duy 'Israel trên hết' thì họ và các đồng minh sẽ nhanh chóng bước vào một thời kỳ đen tối", ông Ghalibaf cho biết.

Cùng ngày 9/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tiết lộ về chỉ thị mới của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, yêu cầu Tehran nhanh chóng kết thúc tình trạng "không xung đột, không hòa bình" với Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Lãnh tụ Tối cao đã yêu cầu chúng tôi chấm dứt tình trạng hiện tại. Iran hoàn toàn có thể đàm phán và giải quyết các vấn đề trong khi vẫn giữ vững giá trị của mình. Chúng tôi muốn tránh xung đột nếu có thể, nhưng sẽ không bao giờ khuất phục trước vũ lực hay sự bắt nạt", ông Pezeshkian nói.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 xác nhận đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani để thảo luận về vấn đề Iran.

"Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu quân sự ở Iran, chúng tôi chỉ đang duy trì hiện trạng ở Trung Đông. Điều quan trọng nhất là Qatar, Ảrập Xêút, UAE, Bahrain, Kuwait và các quốc gia Vùng Vịnh đều ưu tiên trạng thái này. Tất cả đều nhất trí rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là điều không thể thương lượng. Nếu có bất kỳ thay đổi đột ngột nào ở Trung Đông, chúng tôi vẫn ở trong tư thế sẵn sàng xuất kích", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông vẫn đang tìm cách đảm bảo có một giải pháp lâu dài nhằm vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ám chỉ rằng Washington có rất ít khả năng nối lại các hành động quân sự với Tehran.