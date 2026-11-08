Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các hạn chế do nước này tự áp đặt đối với tầm bắn của tên lửa đạn đạo đã được dỡ bỏ.

Tên lửa Khorramshahr của Iran được cho là có tầm bắn khoảng 2.000km. Ảnh: Iranintl

Theo các trang tin tức Arab News và Iranintl, động thái này mở ra khả năng Iran có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn trong bối cảnh gia tăng những lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện tái bùng phát.

Tuyên bố của phát ngôn viên IRGC, Tướng Hossein Mohebbi được đưa ra vài ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei cảnh báo “bất kỳ mối đe dọa nào, ở bất kỳ hình thức và cấp độ nào” từ Mỹ hoặc Israel đều sẽ phải đối mặt với sự đáp trả không bị giới hạn về mặt địa lý.

Khi được hỏi về giới hạn tầm bắn của tên lửa tại một cuộc họp báo ở Tehran, Tướng Mohebbi cho biết: “Đối với chúng tôi, hạn chế đó đã được dỡ bỏ”.

Ông Mohebbi không tiết lộ liệu Iran đã phát triển hoặc triển khai các loại tên lửa có tầm bắn vượt xa giới hạn từng công bố hay chưa, mà chỉ cho biết năng lực của quốc gia này nên được chứng minh bằng hành động thực tế thay vì các phát biểu công khai.

Iran từ lâu vẫn khẳng định nước này tự nguyện giới hạn tầm bắn của tên lửa đạn đạo ở mức 2.000km, khoảng cách đủ để vươn tới Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Iran sở hữu các tên lửa có tầm bắn vượt quá giới hạn 2.000km. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhận định công nghệ từ chương trình không gian của Iran có thể được tái sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Mỹ thường xuyên yêu cầu Iran hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo khi muốn hạn chế năng lực quân sự của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, vấn đề dường như đã ít được nhắc đến hơn trong các đề xuất ngoại giao gần đây, vốn tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Tên lửa đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe quân sự của Iran, đặc biệt là sau hai đợt xung đột khiến hệ thống phòng không và các năng lực quân sự thông thường khác của nước này bị suy giảm nghiêm trọng.