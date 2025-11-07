Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X sáng nay (7/11), IDF cho biết, các hạ tầng và kho vũ khí ở miền nam Lebanon vừa bị không quân nước này dội bom là tài sản của lực lượng đặc nhiệm Radwan thuộc nhóm Hezbollah.

Một khu vực ở miền nam Lebanon bị Israel không kích. Ảnh: Al Jazeera

“Những hạ tầng đó nằm trong khu vực đông dân cư và chúng tôi đã cố thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế thương vong cho dân thường”, trích thông cáo của IDF. Phía Israel đồng thời cáo buộc Hezbollah đã sử dụng người dân như “lá chắn sống”.

Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn dữ liệu của các cơ quan chức năng Lebanon cho hay, các đòn không kích của IDF nhằm vào khu vực miền nam nước này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm 6/11 đã lên án các cuộc tấn công của Israel. “Gần một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Israel vẫn liên tục tìm cách chứng tỏ họ không chấp nhận bất cứ phương án dàn xếp nào qua đàm phán giữa hai nước”, ông Aoun nói.