Theo hãng tin Al Jazeera, Hezbollah ngày 6/8 đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Lebanon lên kế hoạch giải giáp nhóm vũ trang này "trước cuối năm nay".

"Nội các đã phạm trọng tội khi quyết định tước đi vũ khí của chính người Lebanon, vốn được sử dụng để chống lại Israel. Kế hoạch này sẽ hủy hoại chủ quyền của Lebanon và trao cho Israel toàn quyền can thiệp vào an ninh, chính trị và sự tồn tại trong tương lai của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi sẽ coi quyết định giải giáp là không tồn tại", phía Hezbollah cho biết.

Lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: NYT

Vào ngày 5/8, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã giao nhiệm vụ cho quân đội xây dựng kế hoạch "kiểm soát vũ khí trong tay quân đội và lực lượng an ninh nhà nước, hoàn thành trước cuối năm nay". Kế hoạch này sẽ được trình lên nội các vào cuối tháng 8 để thảo luận và phê duyệt.

Theo giới quan sát, quyết định của chính phủ Lebanon được đưa ra dưới sức ép của Mỹ và là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hezbollah được thống nhất vào tháng 11/2024. Trong tuần này, Lebanon sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch giải giáp Hezbollah với đặc phái viên Mỹ Tom Barrack.

Ngay sau khi được công bố, kế hoạch giải giáp đã tạo ra những bất đồng trong chính phủ Lebanon. Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos, Bộ trưởng Y tế Rakan Nassereldine và Bộ trưởng Môi trường Tamara Elzein, những người có liên hệ với Hezbollah, đều bỏ họp nội các để phản đối kế hoạch. Phong trào Amal đồng minh của Hezbollah, do Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đứng đầu, cũng chỉ trích chính phủ vì đã đưa ra "những nhượng bộ vô lý cho Israel".

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 6/8 khẳng định, Tehran không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Lebanon, nhưng nhấn mạnh "bất kỳ quyết định giải trừ vũ khí nào cũng phải do chính Hezbollah đưa ra".

Hezbollah được thành lập đầu thập niên 1980 với sự hậu thuẫn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm đối đấu với Israel. Lực lượng này là phe phái có ảnh hưởng nhất tại Lebanon và từng nhiều lần bị chỉ trích vì sử dụng sức mạnh vũ trang để chi phối chính sách trong nước.