Gian hàng Italia Pavilion do Thương vụ Italy (ITA) phối hợp Hiệp hội các Ngành Công nghiệp Nha khoa Ý (UNIDI) tổ chức, đã trở thành “điểm hẹn” của 11 doanh nghiệp Ý hoạt động ở nhiều phân khúc của ngành nha khoa.

Kết nối doanh nghiệp Ý với thị trường Việt Nam

Tại Khu B, gian hàng B51–58, 11 doanh nghiệp nha khoa Ý giới thiệu các sản phẩm và giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như Digital Dentistry, CAD/CAM, chẩn đoán hình ảnh, vật liệu nha khoa, implant, dụng cụ và thiết bị phục vụ hoạt động khám, điều trị.

Song song với hoạt động trưng bày, Italia Pavilion trở thành điểm gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Ý với bác sĩ, chủ phòng khám, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và các đối tác trong ngành nha khoa Việt Nam. Không gian B2B cũng tạo điều kiện để các bên trực tiếp trao đổi về nhu cầu thị trường, công nghệ và khả năng hợp tác.

Sự hiện diện tại VIDEC đồng thời giúp các doanh nghiệp Ý có thêm cơ hội tìm hiểu một thị trường nha khoa đang phát triển và có nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp công nghệ mới.

Từ giới thiệu sản phẩm đến tìm kiếm cơ hội hợp tác

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, VIDEC 2026 còn là dịp để các doanh nghiệp tham gia Italia Pavilion trực tiếp tìm hiểu thị trường và tiếp xúc với các đối tác Việt Nam.

Ông Andrea Lemma, Giám đốc Quốc tế của Curasept, một trong những doanh nghiệp Ý tham gia Italia Pavilion, cho biết Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh doanh tại thị trường trong nước mà còn có tiềm năng trở thành điểm kết nối cho những kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Ông Andrea Lemma, Giám đốc Quốc tế công ty Curasept, tại gian hàng Italia Pavilion

“Chúng tôi đã hoạt động tại Việt Nam và mong muốn từ đây có thể tiếp tục phát triển ra các thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam rất thân thiện, đồng thời cũng rất chuyên nghiệp. Tôi tin rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên”, ông Andrea Lemma chia sẻ.

Công nghệ, chất lượng và an toàn - giá trị của “Made in Italy”

Theo ông Roberto Zannarini, Giám đốc Xuất khẩu của Ghimas, một trong những lợi thế của ngành nha khoa Ý đến từ khả năng kết nối giữa sản xuất, nghiên cứu và chuyên môn kỹ thuật.

Tại Ý, doanh nghiệp có điều kiện hợp tác với các đơn vị trong những lĩnh vực liên quan như hóa học, cơ khí và các trung tâm nghiên cứu. Quá trình phát triển sản phẩm còn có sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia đến từ Ý và nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Sự kết nối này cho phép doanh nghiệp kết hợp năng lực sản xuất trong nước với kiến thức và công nghệ từ mạng lưới chuyên gia quốc tế trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

“Chúng tôi tự hào về công nghệ, chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm “Made in Italy”. Để tạo ra một sản phẩm, doanh nghiệp phải trải qua nhiều bước nghiên cứu, phát triển và kiểm soát nghiêm ngặt. Đây chính là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh của chúng tôi”, ông Roberto Zannarini chia sẻ.

Ông Roberto Zannarini, Giám đốc Xuất khẩu công ty Ghimas, chia sẻ tại Italia Pavilion trong khuôn khổ VIDEC 2026

Khi hỏi về các sản phẩm tiềm năng ở Việt Nam, ông Gianfranco Berrutti, Chủ tịch UNIDI đồng thời là CEO của thương hiệu Major Prodotti Dentari thì cho biết: “Thật khó xác định một nhóm sản phẩm duy nhất có tiềm năng nổi bật tại Việt Nam bởi các doanh nghiệp tham gia Pavilion hoạt động ở nhiều phân khúc khác nhau. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ví dụ như phần mềm CAD/CAM, đây là công nghệ có thể sử dụng trên tất cả các loại máy ở các phòng khám nha khoa để tạo hình hay để vận hành các loại máy khác. Hoặc có thể kể đến công nghệ in 3D và các giải pháp kỹ thuật số đang nhận được sự quan tâm, nó không chỉ phù hợp với thị trường Việt Nam mà còn là xu hướng phát triển của nha khoa trên thế giới”.

Ông Gianfranco Berrutti, Chủ tịch UNIDI đồng thời là CEO của thương hiệu Major Prodotti Dentari, chia sẻ về các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Khởi đầu cho những kết nối sau VIDEC 2026

VIDEC 2026 đánh dấu lần đầu ITA và UNIDI phối hợp tổ chức Italia Pavilion tại một triển lãm nha khoa chuyên biệt ở Việt Nam. Trong ba ngày diễn ra sự kiện, Pavilion vừa là nơi giới thiệu công nghệ và sản phẩm nha khoa Ý, vừa tạo cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác hai nước gặp gỡ, trao đổi trực tiếp.

Với định hướng Made in Italy - Innovation - Technology - Partnership, ITA và UNIDI kỳ vọng các mối quan hệ được hình thành tại VIDEC 2026 sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng sau sự kiện, từ hợp tác kinh doanh đến trao đổi công nghệ, kiến thức và chuyên môn.

Bà Ilaria Piccinni (giữa), Tùy viên Thương mại tại Việt Nam, Thương vụ Italy (ITA), cùng Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato, Chủ tịch UNIDI Gianfranco Berrutti (thứ hai từ phải sang) và đại diện một số doanh nghiệp nha khoa Ý tại VIDEC 2026

Từ lần đầu hiện diện tại VIDEC, Italia Pavilion đã mở thêm cơ hội để ngành nha khoa Ý tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn thị trường Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để ITA, UNIDI và các doanh nghiệp tiếp tục phát triển những cơ hội hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Lệ Thanh