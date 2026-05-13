Từ ngày 12 đến 14/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội lần thứ 2, quy tụ gần 5.000 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ nha khoa trong nước và quốc tế tham dự.

Bên lề hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) cho rằng ngành răng hàm mặt Việt Nam đang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Các kỹ thuật điều trị hiện đã tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới trong khi chi phí chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/4 so với nhiều nước phát triển. Nhờ đó, nhiều cơ sở răng hàm mặt lớn trong nước đã và đang thu hút đông đảo người nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: N.Dung.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần thu hút thêm nguồn lực xã hội, trong đó du lịch y tế là hướng đi giàu tiềm năng. Nha khoa là một trong những chuyên khoa có mức độ hội nhập cao về chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị, đồng thời có lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Theo ông Đức, nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000 USD so với khoảng 5.000 USD ở nước ngoài, trong khi thời gian chờ ngắn, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh.

Thống kê tại TPHCM cho thấy riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu khoảng 3.500 tỷ đồng từ khách Việt kiều. Trong bối cảnh thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô hàng trăm tỷ USD, Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở các chuyên khoa mũi nhọn như răng hàm mặt.

Theo PGS Bình, nhiều năm qua chương trình nha học đường đã được triển khai cho học sinh tiểu học nhưng công tác dự phòng chưa bao phủ toàn dân. Việc nhận thức, chăm sóc răng miệng còn hạn chế, ước tính khoảng 90% dân số gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Thời gian tới ngành răng hàm mặt sẽ đẩy mạnh dự phòng theo tinh thần Nghị quyết 72, hướng tới mỗi người dân được khám răng miệng ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục để hình thành thói quen chăm sóc răng miệng.

