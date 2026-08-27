Ngày 21/7/2026 tại TP HCM, giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 – Vietnam Edition do Business Media International tổ chức đã vinh danh 109 doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc nhất Việt Nam. iTechwx Company Limited là một trong những cái tên được xướng danh – dấu mốc đáng chú ý với một doanh nghiệp công nghệ được thành lập tại Việt Nam từ giữa năm 2022.

Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về môi trường làm việc và mức độ gắn kết nhân viên, trải rộng trên nhiều thị trường châu Á. Điểm đặc biệt của HR Asia là kết quả không đến từ hồ sơ doanh nghiệp tự khai, mà dựa trên khảo sát độc lập với chính người lao động thông qua mô hình đánh giá TEAM (Total Engagement Assessment Model). Nói cách khác, danh hiệu này được quyết định bởi tiếng nói của nhân viên.

Lời giải cho “nghịch lý nhân tài”

Theo phân tích của HR Asia, thị trường lao động Việt Nam năm 2026 đang đối mặt với tình trạng mà giới chuyên môn gọi là “nghịch lý nhân tài”: dù tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 2,22% và kinh tế được dự báo tăng trưởng khoảng 7,2%, doanh nghiệp vẫn thiếu hụt trầm trọng nhân sự có chuyên môn. Khoảng 38,7 triệu lao động chưa qua đào tạo chính quy, chỉ 28,1% có chứng chỉ nghề.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay có một điểm chung: thay vì chỉ cạnh tranh bằng lương thưởng, họ đầu tư mạnh vào đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực số và chăm lo phúc lợi – tức là cam kết bảo đảm tương lai nghề nghiệp lâu dài cho người lao động.

Ông Datuk William Ng, Chủ tịch giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia, nhận định các doanh nghiệp chiến thắng đều chung một quyết tâm: xây dựng nơi làm việc để nhân viên có thể phát huy năng lực, phát triển và gắn bó lâu dài.

Đây cũng chính là hướng đi mà iTechwx theo đuổi ngay từ ngày đầu.

Ba trụ cột văn hóa tạo nên sự khác biệt

Thành lập tại TP HCM từ giữa năm 2022, iTechwx hiện quy tụ hàng trăm nhân sự tài năng tại nhiều văn phòng trên cả nước. Doanh nghiệp phục vụ khách hàng doanh nghiệp toàn cầu trên ba mảng dịch vụ cốt lõi: Dịch vụ thuê ngoài công nghệ thông tin (ITO), Dịch vụ thuê ngoài quy trình doanh nghiệp (BPO) và Giải pháp công nghệ (Solutioning).

Sức hút của iTechwx đến từ nền văn hóa doanh nghiệp xây dựng trên ba trụ cột: Trách nhiệm (Accountability) – Đam mê (Passion) – Chuyên nghiệp (Professionalism).

Thứ nhất, tinh thần trách nhiệm bảo đảm mỗi thành viên luôn đáng tin cậy với đồng nghiệp và tận tâm với khách hàng. Tại iTechwx, mỗi cá nhân đều hiểu rằng chất lượng dịch vụ mình mang lại chính là uy tín của cả tập thể.

Thứ hai, đam mê là động lực thúc đẩy văn hóa học hỏi và cải tiến không ngừng. Mỗi nhân viên mới đều được đào tạo chuyên sâu về các nền tảng công nghệ mà mình phụ trách, kỹ năng chăm sóc khách hàng và kỹ năng mềm thông qua các chương trình huấn luyện bài bản cùng môi trường thực hành thực tế. Chính cách tiếp cận này giúp iTechwx góp phần thu hẹp khoảng cách kỹ năng mà thị trường đang đối mặt – biến sinh viên mới tốt nghiệp thành chuyên gia công nghệ đạt chuẩn quốc tế. Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ hội thăng tiến luôn rộng mở: nhiều trưởng nhóm, chuyên gia đào tạo hiện nay đều trưởng thành từ vị trí tư vấn viên tuyến đầu chỉ sau thời gian ngắn.

Thứ ba, sự chuyên nghiệp định hình mọi tương tác bằng sự chính trực và tôn trọng – từ cách phục vụ khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ, đa kênh, đến cách công ty chăm lo cho chính người lao động của mình.

Chăm lo toàn diện để nhân viên an tâm cống hiến

iTechwx hiểu rằng thành quả xuất sắc chỉ đến từ những con người được chăm lo chu đáo. Nhân viên được hưởng chế độ lương thưởng cạnh tranh, các chính sách chăm sóc sức khỏe và phúc lợi toàn diện, cùng không gian làm việc hiện đại.

Đời sống tinh thần của người lao động được vun đắp qua chuỗi hoạt động gắn kết sôi nổi quanh năm: du lịch team-building, câu lạc bộ thể thao, tiệc sinh nhật, lễ hội cuối năm và các hoạt động vì cộng đồng. Tinh thần ấy được gói gọn trong khẩu hiệu đầy cảm hứng của công ty: “Cùng nhau chinh phục đỉnh Everest – Conquer the Everest, together with iTechwx”.

Danh hiệu HR Asia 2026 là cột mốc ghi nhận, nhưng với iTechwx, đó không phải là đích đến. Doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hiện diện tại Việt Nam và khu vực với triết lý không đổi: con người là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu của iTechwx không chỉ là trở thành đối tác dịch vụ công nghệ tin cậy của khách hàng toàn cầu, mà còn là bến đỗ sự nghiệp mơ ước của nhân tài công nghệ Việt Nam.

Tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại iTechwx: https://itechwx.jobday.vn/

(Nguồn: Công ty TNHH iTechwx)