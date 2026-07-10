Theo Dispatch, người đại diện của Lee Jong Suk và IU xác nhận cả 2 chính thức dừng lại mối quan hệ tình cảm sau 4 năm yêu.

"Họ vừa mới chia tay. Dù vậy, cặp đôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt với tư cách tiền bối và hậu bối", người này nói. Khi được hỏi về cảm xúc cá nhân mỗi người, phía quản lý từ chối tiết lộ thêm.

Cặp đôi "đường ai nấy đi" sau 4 năm hẹn hò.

Lee Jong Suk và IU quen biết nhau từ năm 2012 và chính thức hẹn hò từ năm 2022. Suốt 4 năm qua, họ trở thành 1 trong những cặp đôi đẹp của giới giải trí. Nhiều người kỳ vọng cả 2 sẽ sớm đám cưới và sinh con như Hyun Bin và Son Ye Jin.

Quãng thời gian bên nhau, cặp đôi tỏ ra kín tiếng, ít chia sẻ về đối phương. Trong 1 lần hiếm hoi, Lee jong Suk nói: "Chúng tôi đã là bạn từ những năm 20 tuổi và gặp nhau khi còn khá trẻ. Vì vậy, khi cô ấy nói với tôi ‘Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều’, tôi càng muốn trưởng thành và sống tốt hơn so với bây giờ".

Tuy nhiên, guồng quay công việc bận rộn khiến họ dần xa cách. Một nguồn tin tiết lộ số lần cả 2 gặp gỡ thưa thớt, có thời điểm chỉ giao tiếp qua điện thoại trong vài phút.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là một trong những tài tử Hàn Quốc nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay. Anh thành công với các tác phẩm như: Học đường, Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Khi nàng say giấc, Hai thế giới, Big Mouth…

IU sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm sáng tác nhạc và diễn viên người Hàn Quốc. Cặp đôi cách nhau 4 tuổi. Trước đó, cả hai từng làm MC chương trình Inkigayo trong giai đoạn 2012 - 2013.

Lee Jong Suk ngẫu hứng biểu diễn trên sân khấu

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu