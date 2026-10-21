Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ y tế, IVI Group hướng tới phát triển hệ sinh thái y tế số kết nối người bệnh, đội ngũ y bác sĩ và cơ sở y tế.

Ngày 16/10, Hội nghị Y học từ xa châu Á 2026 (ATS 2026) diễn ra tại Hà Nội, do Hội Y học từ xa châu Á và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức. Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ và thúc đẩy ứng dụng y học từ xa.

IVI Group tham gia Hội nghị Y học từ xa châu Á ngày 16/10 tại Hà Nội.

Tham gia hội nghị, các thành viên ISOFH, Bác sĩ ơi, IVIRSE, Mediplus thuộc tập đoàn IVI Group, thành viên One Mount Group, đã mang đến các giải pháp công nghệ y tế và mô hình chăm sóc sức khỏe kết nối. Sự kiện cũng là dịp để IVI Group khẳng định chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế số toàn diện, hướng tới kết nối dịch vụ, dữ liệu và nguồn lực y tế.

Từ số hóa dịch vụ đến phát triển hệ sinh thái y tế số toàn diện

Sự phát triển của AI và các nền tảng dữ liệu đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, tư vấn từ xa và quản lý hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, tình trạng thiếu liên thông giữa các hệ thống đặt ra yêu cầu chuyển từ số hóa riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ người bệnh xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhấn mạnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận y tế.

Theo định hướng này, IVI Group tập trung phát triển hệ sinh thái y tế số dựa trên công nghệ, dữ liệu và AI, hướng tới kết nối các dịch vụ và nguồn lực chuyên môn, hỗ trợ người bệnh xuyên suốt quá trình thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe.

Các trụ cột trong hệ sinh thái y tế số và chăm sóc sức khỏe của IVI Group

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ y tế, ISOFH phát triển các giải pháp quản lý, vận hành bệnh viện như hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Đồng thời, đơn vị chú trọng khả năng tích hợp, liên thông dữ liệu, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản lý thông tin và phối hợp chuyên môn.

Các đại biểu tham dự hội nghị trải nghiệm giải pháp công nghệ của ISOFH.

Trên nền tảng đó, IVIRSE phát triển các giải pháp y tế số ứng dụng blockchain và AI, hướng tới kết nối người bệnh, bác sĩ, cơ sở y tế và các đơn vị liên quan. Những giải pháp như DataHub, Data Marketplace và trợ lý ảo IVIVI MEDBOT được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu sức khỏe có kiểm soát và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe.

Các tính năng trên ứng dụng IVIE - Bác Sĩ Ơi.

Ở khâu tiếp cận dịch vụ, ứng dụng IVIE - Bác Sĩ Ơi hỗ trợ người dân tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch khám, tư vấn trực tuyến và truy cập hồ sơ sức khỏe. Trong khi đó, Mediplus phát triển mô hình phòng khám thông minh, kết hợp dịch vụ khám chữa bệnh trực tiếp với các tiện ích công nghệ.

Sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên giúp IVI Group từng bước hình thành hệ sinh thái kết hợp hạ tầng dữ liệu, nền tảng kết nối, giải pháp AI và dịch vụ y tế. Qua đó, tập đoàn hướng tới hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình tiếp cận dịch vụ, thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ khai thác thông tin hiệu quả hơn.

Mô hình tổ hợp phòng khám thông minh Mediplus với trang thiết bị hiện đại, chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn tới, IVI Group tiếp tục ưu tiên phát triển AI, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và tăng cường khả năng liên thông giữa các hệ thống. Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, tập đoàn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam.

Lê Thanh