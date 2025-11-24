Nam Long giới thiệu phân khu cao cấp Izumi Canaria đến nhà đầu tư phía Bắc.

Hạ tầng kết nối, mở lối phong cách sống xanh nghỉ dưỡng

Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Izumi City thừa hưởng mạng lưới giao thông liên vùng gồm các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến đường ven sông Đồng Nai. Nhờ đó, cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm lõi TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh lân cận. Đây được coi là lợi thế vàng giúp dự án trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự tiện lợi trong kết nối.

Khách hàng Dương Mạnh Kiên

Tham dự sự kiện, ông Dương Mạnh Kiên (Harry Kiên), Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông K Network cho biết: “Vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều trong TP HCM nên tôi đang có ý định đầu tư một BĐS trong này. Sau khi tham quan tìm hiểu một số dự án thì tôi thấy phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị Izumi City quy hoạch dành diện tích lớn cho các khu vực tiện ích và không gian xanh đan xen. Hơn nữa, từ Izumi City đến TP HCM chỉ khoảng 20 phút, rất tiện lợi. Hai yếu tố này đáp ứng đúng nhu cầu: ở nhà thì xanh, kết nối trung tâm rất gần”.

Đồng tình với quan điểm này, doanh nhân trẻ Nguyễn Thúy Hằng cho biết, cô đã có cơ hội được tham quan và tìm hiểu dự án trước khi tham dự sự kiện nên càng nhận thấy dự án Izumi City và phân khu Izumi Canaria rất hấp dẫn, nhất là với những người yêu thể thao, đặc biệt là môn golf.

Chị Nguyễn Thúy Hằng bất ngờ vì Izumi City sở hữu mức giá hấp dẫn, vị trí gần sân golf, kết nối thuận tiện và yên tâm với pháp lý dự án.

“Tôi muốn một nơi không chỉ để ở, mà còn mang tinh thần ‘resort living’ với nhiều mảng xanh và gần gũi thiên nhiên. Izumi City cách sân golf Long Thành chỉ 5 phút, cách sân bay quốc tế Long Thành 15–20 phút, rất thuận tiện để tôi có thể đi đánh golf ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là điều mà bất kỳ golfer nào cũng mong muốn. Izumi City thực sự là lựa chọn hàng đầu ở khu Đông Sài Gòn cả về phong cách sống lẫn uy tín, pháp lý dự án”, chị Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ.

Khẩu vị đầu tư “ăn chắc mặc bền” được bảo đảm bởi chủ đầu tư uy tín Nam Long

Về khẩu vị đầu tư, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thực tế, nhà đầu tư Hà Nội trong mọi trường hợp luôn sẵn sàng mua những dự án nào mà có tính pháp lý đảm bảo và chủ đầu tư “nói được - làm được”.

“Nam Long là một trong những chủ đầu tư có thể nói là hiếm hoi trên thị trường có thể duy trì điều đó trong suốt quá trình 33 năm hoạt động. Và tôi nghĩ rằng về cơ bản, Izumi City đáp ứng được gần như đại đa số những yêu cầu của các nhà đầu tư Hà Nội. Thời điểm này là thời điểm rất tốt cho nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định phù hợp”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Có nhu cầu sở hữu BĐS phía Nam và đã đi tham quan Izumi City rất nhiều lần, diễn viên Bình An cho biết, điều đầu tiên khiến anh ấn tượng là chủ đầu tư Nam Long với 33 năm kinh nghiệm phát triển thị trường BĐS đã hợp tác chiến lược với hai đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Hankyu Hanshin Properties và Tập đoàn Tokyu có hơn 100 năm kinh nghiệm.

“Sự hợp tác hơn 10 năm giữa Nam Long và các đối tác Nhật Bản đã tạo ra nhiều dự án đô thị tích hợp chỉn chu, trong đó có Izumi City và phân khu Izumi Canaria. Chính sự phối hợp bền vững và bề dày kinh nghiệm là lý do tôi tin tưởng các dự án được triển khai bởi Nam Long”, Bình An cho hay.

Diễn viên Bình An tìm hiểu Izumi City cho hành trình Nam tiến của gia đình

Hơn nữa, phân khu đầu tiên của Izumi City bàn giao đến tay khách hàng, đang chuẩn bị trao sổ hồng và cư dân đã chuyển về sinh sống tạo nên cộng đồng hiện hữu. “Pháp lý minh bạch là lý do quan trọng nhất bên cạnh những ưu điểm nổi trội về chủ đầu tư, đối tác, hạ tầng giao thông, tiện ích, môi trường xanh trong lành,... Do đó, tôi tìm hiểu Izumi City và tin tưởng vào Nam Long là quá hợp lý và sáng suốt”, diễn viên Bình An nói thêm.

Hà Linh quan tâm đến hệ thống trường liên cấp quốc tế, đặc biệt là với thương hiệu là Uppingham của Anh Quốc sẽ có mặt tại khu vực này.

Đồng quan điểm với diễn viên Bình An, doanh nhân Nguyễn Hà Linh, nhà đồng sáng lập group Nghiện Nhà cũng cho rằng: “Tính pháp lý là điều mà những nhà đầu tư miền Bắc như Linh rất quan tâm bởi tâm lý ăn chắc mặc bền. Khi mua một sản phẩm BĐS, quan trọng nhất là phải đảm bảo mình có sổ hồng trong tay. Izumi City vừa đáp ứng được tiêu chí giá cả hợp lý, vị trí thuận tiện, pháp lý minh bạch nên nhà đầu tư rất an tâm khi xuống tiền”.

Có thể thấy, khách hàng quan tâm đến dự án từ giới chuyên gia, nghệ sĩ, golfer đến các nhà đầu tư kỹ tính miền Bắc đều gặp nhau ở một điểm: niềm tin vào Nam Long và các đối tác Nhật Bản trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp bền vững ven sông, nơi hội tụ giá trị an cư lâu dài và tiềm năng tích lũy đầu tư.

Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 05 - 07/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên thương hiệu Bất động sản 33 năm tuổi, Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị & hệ sinh thái bằng hình thức “experience integrated”, ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn. Khách hàng, đối tác đăng ký tham dự tại đây: https://living.namlongvn.com/journey-registration

(Nguồn: Công ty CP BĐS Nam Long)