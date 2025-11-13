Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra và động viên người lao động tại công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên người lao động tại dự án

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với nhà thầu nước ngoài thi công tại dự án

Tại công trường, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, tham quan các hạng mục đang được thi công và lắp đặt, đồng thời nghe báo cáo tiến độ tổng thể của dự án.

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thiện các hạng mục chính, sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, dự kiến vào ngày 19/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho kỹ sư, cán bộ và người lao động trên công trường

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; tặng quà và gửi lời động viên, khích lệ tinh thần người lao động đang làm việc ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối ở công trình trọng điểm quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Sau khi kiểm tra dự án sân bay Long Thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai tại dự án sân bay Long Thành.