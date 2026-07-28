Thông tin được công bố trong khuôn khổ lễ kỷ niệm hai năm hoạt động của Omoda & Jaecoo tại Malaysia. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc doanh số cộng dồn trong 2 năm vừa qua đạt 32.000 xe và 8.100 xe tính riêng trong năm 2026 (tính đến hết tháng 7/2026), đưa Omoda & Jaecoo trở thành Top 5 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Malaysia trong năm 2026.

Jaecoo J5 tiếp tục khẳng định sức hút tại Malaysia

Trước khi mở bán phiên bản thuần điện, Jaecoo J5 đã ghi nhận những kết quả tích cực tại Malaysia. Ra mắt từ tháng 3/2026, mẫu SUV này đã bàn giao hơn 2.500 xe chỉ sau bốn tháng, trở thành một trong những sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất của thương hiệu. Theo Omoda & Jaecoo Malaysia, J5 được khách hàng đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, nhiều công nghệ thông minh cùng khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Việc mở bán J5 BEV tại thị trường Malaysia cho thấy vai trò quan trọng của dòng sản phẩm này trong chiến lược điện hóa của Omoda & Jaecoo tại Đông Nam Á. Với mức giá dự kiến 125.000 RM, Jaecoo J5 BEV được định vị trong nhóm SUV điện sở hữu nhiều công nghệ và trang bị cao cấp. Đây cũng là mức giá phản ánh định vị của mẫu xe tại một trong những thị trường có mức độ cạnh tranh cao trong khu vực.

Khách hàng Việt Nam có cơ hội sở hữu với mức giá hấp dẫn hơn

Trong khi đó, tại Việt Nam, người dùng đang có cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm Jaecoo J5 với mức giá cạnh tranh hơn đáng kể. Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện triển khai chương trình nhận đặt cọc Jaecoo J5 đến hết ngày 31/8/2026, với cam kết giá bán chính thức không vượt quá giá như sau:

● Jaecoo J5 Premium (ICE): 559 triệu đồng.

● Jaecoo J5 SHS-H Premium: 629 triệu đồng.

● Jaecoo J5 SHS-H Flagship: 699 triệu đồng.

● Jaecoo J5 BEV Flagship: 699 triệu đồng.

Nếu giá bán chính thức cao hơn mức cam kết, khách hàng sẽ được đền bù gấp 5 lần giá trị tiền đặt cọc.

Ngoài ra, khách hàng đặt cọc trong thời gian này còn được hưởng nhiều ưu đãi gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, 01 năm bảo hiểm vật chất dành cho tất cả các phiên bản. Riêng khách hàng lựa chọn J5 BEV Flagship còn được tặng bộ sạc chuyên dụng và ứng dụng quản lý xe thông minh T-Box lên đến 20 triệu đồng.

Dự kiến, Jaecoo J5 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 8/2026. Với ba lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng (ICE), Super Hybrid (SHS-H) và thuần điện (BEV), Jaecoo J5 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho khách hàng Việt, đồng thời tiếp nối thành công mà mẫu SUV này đã đạt được tại nhiều thị trường quốc tế như Indonesia, Thái Lan, Australia và Malaysia.

Năm 2025, Tập đoàn Chery - công ty mẹ của Omoda & Jaecoo - xếp hạng 233 trong danh sách Fortune Global 500, đồng thời duy trì vị trí hãng xe du lịch xuất khẩu số 1 Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp. Omoda & Jaecoo hiện đã có mặt tại 69 thị trường trên toàn cầu, bao phủ châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông. Trong lĩnh vực xe năng lượng mới, thương hiệu tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng công nghệ SHS với định hướng trở thành “thương hiệu hybrid hàng đầu thế giới”. Trong tháng 3/2026 vừa qua, tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh, Omoda & Jaecoo đã công bố doanh số chính thức vượt mốc 1 triệu xe toàn cầu, trở thành một trong những thương hiệu ô tô đạt cột mốc này nhanh nhất thế giới chỉ sau 3 năm. Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên - thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây là một trong những cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng hành vì khách hàng Việt với phương châm “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo Việt Nam)