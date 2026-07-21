Dữ liệu mới từ Cox Automotive cho thấy giá niêm yết trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã tăng lên 49.336 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), tiến sát mốc 50.000 USD.

Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ thực tế thị trường khi vẫn còn nhiều mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn.

Giá niêm yết trung bình của ô tô mới tại Mỹ đang tiến sát mốc 50.000 USD (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).

Báo cáo Auto Live Market View cho thấy, đến cuối tháng 6, lượng xe mới tồn kho tại các đại lý ở Mỹ đạt khoảng 2,82 triệu chiếc, giảm 2,4% so với tháng trước và gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, khoảng 34% số xe mới đang tồn kho tại các đại lý ở Mỹ có giá dưới 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng). Trong đó, riêng nhóm xe có giá từ 30.000-40.000 USD đạt hơn 688.000 chiếc, chiếm gần 1/4 tổng lượng xe mới trên thị trường.

Theo Carscoops, mức giá trung bình gần 50.000 USD chủ yếu bị kéo lên bởi sự phổ biến của các dòng SUV hạng sang, xe bán tải cỡ lớn và xe điện cao cấp có giá rất cao, thay vì phản ánh mức giá mà phần lớn khách hàng sẽ bắt gặp khi đến đại lý.

Jeep tồn kho nhiều nhất nhưng ưu đãi vẫn dè dặt

Xét theo từng thương hiệu, Toyota là hãng có lượng xe tồn kho thấp nhất tại Mỹ, tương đương nguồn cung đủ bán trong 37 ngày. Xếp sau lần lượt là Lexus (41 ngày), Honda (48 ngày), Subaru (67 ngày), Cadillac (69 ngày), Kia (74 ngày) và Chevrolet (76 ngày).

Ở chiều ngược lại, các thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis như Jeep, Ram và Dodge đều có lượng xe tồn kho cao gấp hơn hai lần mức trung bình của toàn ngành.

Trong đó, Jeep là thương hiệu có tình trạng tồn kho nghiêm trọng nhất với lượng xe đủ bán trong 160 ngày, cao nhất thị trường Mỹ.

Dù là thương hiệu có lượng xe tồn kho lớn nhất thị trường, Jeep vẫn không mạnh tay giảm giá. Trong tháng 6, mức ưu đãi của hãng chỉ tương đương 6,7% giá trị giao dịch trung bình của xe, thấp hơn mức bình quân 7% của toàn ngành.



Jeep là thương hiệu có tình trạng tồn kho nghiêm trọng nhất với lượng xe đủ bán trong 160 ngày.

Điều này đồng nghĩa dù lượng xe tồn kho rất lớn, khách hàng đến các đại lý Jeep vẫn khó kỳ vọng vào các chương trình giảm giá mạnh để "xả hàng".

Dù thị trường vẫn chịu tác động từ lạm phát, chi phí sinh hoạt và những bất ổn kinh tế, Cox Automotive đánh giá thị trường ô tô Mỹ nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định.

Theo Carscoops

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!