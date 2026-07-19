Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các dòng xe gầm cao gồm SUV và crossover tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong 6 tháng đầu năm 2026. Doanh số cộng dồn của hai phân khúc này đạt 56.634 xe, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái (45.125 xe).

Với kết quả này, SUV/crossover chiếm gần 60% tổng lượng xe du lịch do các thành viên VAMA cùng một số nhà nhập khẩu ô tô bán ra trong nửa đầu năm vừa qua.

Điều này phản ánh rõ xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu xe gầm cao nhờ không gian rộng rãi, tính đa dụng và phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Trong bức tranh tăng trưởng chung của xe gầm cao phổ thông, nhóm xe cấu hình 7 chỗ ngồi thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ D cùng một số ít mẫu cỡ C và E tiếp tục duy trì sức hút ổn định.

Những cái tên nổi bật như Ford Everest, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, KIA Sorento, Honda CR-V hay tân binh Mitsubishi Destinator đều hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi, thường xuyên di chuyển đông người hoặc có nhu cầu sử dụng xe đa dụng cho cả công việc lẫn những chuyến đi xa.

Nửa đầu năm 2026, Ford Everest vẫn là mẫu D-SUV được đông đảo khách Việt lựa chọn nhất. Với doanh số 6.101 chiếc bán ra, doanh số của Everest tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thậm chí, lượng bán ra của mẫu SUV Mỹ còn hơn tất cả các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner hay KIA Sorento cộng lại.

Ford Everest được đánh giá cao nhờ thiết kế khỏe khoắn, không gian rộng rãi và khả năng vận hành toàn diện. Khung gầm rời, động cơ diesel kết hợp hộp số tự động 10 cấp cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh giúp mẫu xe này đáp ứng tốt cả nhu cầu đi phố, đường trường lẫn địa hình.

Ford Everest vẫn dẫn đầu tuyệt đối nhóm xe SUV 7 chỗ ngồi tại thị trường Việt Nam. Ảnh: FVN

Bên cạnh đó, Everest còn sở hữu danh mục phiên bản đa dạng, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi hiện đại, phù hợp với cả khách hàng gia đình lẫn người mua xe phục vụ công việc. Trong khi nhiều đối thủ chưa có sự thay đổi đáng kể, những lợi thế này tiếp tục giúp mẫu SUV của Ford duy trì khoảng cách doanh số lớn với phần còn lại của phân khúc.

Một "tân binh" dù ở phân khúc SUV/crossover cỡ C nhưng cũng có cấu hình 7 chỗ ngồi là Mitsubishi Destinator. Với 5.189 chiếc bán ra trong 6 tháng đầu năm, Destinator nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2026.

Mitsubishi Destinator mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025. Ảnh: MMV

Mẫu xe của Mitsubishi ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, hiện đại nhưng vẫn bố trí đủ 7 chỗ ngồi linh hoạt, trong khi giá bán dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các mẫu SUV cỡ D truyền thống. Chính vì vậy Destinator đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi, đa dụng nhưng không phải chi quá nhiều tiền.

Tương tự Mitsubishi Destinator, mẫu xe Nhật Bản khác là Honda CR-V dù chỉ được định vị ở phân khúc SUV/crossover cỡ C nhưng cũng có cấu hình 7 chỗ ngồi (với các bản thuần xăng là G và L). Trong 6 tháng đầu năm, Honda Việt Nam bán ra 3.554 chiếc, trong đó có 1.713 chiếc thuộc 2 phiên bản cấu hình 7 chỗ ngồi, chiếm 48,5% doanh số.

Honda CR-V có cấu hình 7 chỗ ngồi ở 2 bản thuần xăng là G và L. Ảnh: Hoàng Hiệp

Honda CR-V bản xăng được nhiều khách hàng gia đình lựa chọn nhờ cấu hình 7 chỗ, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành bền bỉ. Mẫu C-SUV này còn được đánh giá cao với cảm giác lái chắc chắn, nhiều công nghệ an toàn Honda SENSING cùng mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý.

Ở vị trí thứ ba trong nhóm SUV 7 chỗ ngồi là Mazda CX-8. Mẫu xe được THACO lắp ráp và phân phối bán ra 1.781 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Mẫu xe gầm cao thương hiệu Nhật Bản có thiết kế trẻ trung bắt mắt, khoang nội thất rộng rãi, cảm giác lái êm ái cùng nhiều trang bị tiện nghi. Bên cạnh đó, giá bán liên tục được điều chỉnh và ưu đãi tại đại lý cũng góp phần giúp CX-8 duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc D-SUV.

Mazda CX-8 có doanh số tăng trưởng hơn 45% so với 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: THACO

Trong phân khúc D-SUV, có lẽ Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe gây nhiều thất vọng khi chỉ bán ra 1.064 chiếc trong cả nửa đầu năm 2026, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy Hyundai Santa Fe đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc.

Bên cạnh đó, thế hệ mới với thiết kế gây nhiều ý kiến trái chiều, cùng việc loại bỏ tùy chọn động cơ diesel vốn từng được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng cũng được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến sức hút, khiến doanh số của mẫu xe chưa thể duy trì như giai đoạn trước.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới không còn giữ được sức hút như trước. Ảnh: TC Motor

Ngoài 5 cái tên trên, những mẫu xe gầm cao cấu hình 7 chỗ ngồi còn có nhiều mẫu xe khác nhưng doanh số không quá cao như Toyota Fortuner (786 chiếc), Hyundai Palisade (650 chiếc), KIA Sorento (563 chiếc), Isuzu Mu-X (82 chiếc) hay Mitsubishi Pajero Sport (81 chiếc)...

(*) Số liệu trong bài viết được tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA và Hyundai Thành Công. Những mẫu xe không công bố doanh số riêng sẽ không được liệt kê trong bài viết này.