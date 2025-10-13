Legacy Hinoiri là dự án tiên phong tại Hòa Lạc mang tinh thần đó vào từng chi tiết căn hộ một cách thời thượng và tinh tế.

Japandi - một triết lý sống cân bằng cho thế hệ trẻ

Bắt nguồn từ sự giao hòa giữa hai nền văn hóa đặc trưng, tĩnh lặng Zen của Nhật Bản và sự ấm áp phóng khoáng của Bắc Âu, Japandi là ngôn ngữ thiết kế nơi sự tối giản không khô lạnh, mà được sưởi ấm bằng những chất liệu thiên nhiên và bố trí layout thông minh. Chính cái tên “Japandi” cũng là sự kết hợp giữa Japan và Scandinavian, đã nói lên bản chất: Không phô trương, không cầu kỳ, tôn vinh triết lý “less is more”, nơi mỗi khoảng trống đều chứa đựng ý nghĩa.

Giữa một thế giới nơi mọi thứ xoay quá nhanh, Japandi trở thành lời đáp cho nhu cầu “sống chậm” và tận hưởng. Căn hộ mang phong cách này giúp giảm áp lực thị giác, tạo cảm giác thoáng đãng và bình yên. Sự hiện diện của vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tre hay linen góp phần tạo ra những “khoảng thở” tinh tế, giúp con người kết nối với thiên nhiên và chính bản thân mình.

Không gian đặc trưng theo tinh thần Japandi: tối giản, ấm cúng và hòa hợp với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh: CĐT.

Trong Japandi, triết lý thiết kế cũng chú trọng công năng và đề cao sự bền vững. Mỗi món nội thất đều đa dụng, tiết chế nhưng đủ đầy, khiến không gian nhỏ vẫn rộng thoáng, tiện nghi. Chính bởi hướng tới chất lượng, sự tinh giản và tự nhiên, Japandi trở thành phong cách sống trường tồn và ít bị chi phối bởi các trào lưu ngắn hạn.

Legacy Hinoiri - nơi triết lý Japandi được hiện thực hóa

Tại Legacy Hinoiri, kiến trúc không chỉ đơn thuần là lời giải cho bài toán công năng, mà là hành trình đi tìm sự cân bằng giữa tiện nghi và tĩnh tại, nơi mỗi chi tiết đều hướng đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân. Nội thất được bài trí hài hòa với bảng màu trung tính như be, trắng ngà, nâu gỗ, tạo cảm giác ấm áp và thanh thoát. Cùng với đó, hệ nội thất được bàn giao tiêu chuẩn quốc tế và toàn bộ tòa nhà được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE - đơn vị quản lý vận hành quốc tế hàng đầu để nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Thiết kế phòng ngủ vừa đủ tinh giản nhưng cũng có những điểm nhấn đắt giá về ánh sáng, mang đến không gian sống trọn vẹn tại Legacy Hinoiri. Ảnh phối cảnh: CĐT.

Trong sự giản dị ấy, thiên nhiên hiện diện tinh tế qua từng nhịp thở. 100% căn hộ đều đón ánh sáng và gió tự nhiên chan hòa nhờ thiết kế mở từ hai ban công hoặc logia. Chính vì vậy, không gian sống tại Legacy Hinoiri luôn thoáng đãng, tràn đầy năng lượng và mở ra tầm nhìn panorama hướng về Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng dãy núi Ba Vì hùng vĩ. Mỗi góc nhỏ đều toát lên nét tĩnh tại và tinh tế, như một lời mời trở về với bản ngã sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thiết kế mở với hai ban công giúp căn hộ đón trọn gió trời, ánh sáng và sắc xanh thiên nhiên, tầm view thưởng ngoạn hoàng hôn tuyệt mỹ. Ảnh phối cảnh: CĐT.

Tinh thần cân bằng ấy còn được mở rộng ra toàn khu, từ vườn Zen, rooftop garden đến không gian yoga, phòng gym, bể bơi bốn mùa và café đọc sách... Khu vườn Nhật trên mái Sky Zen Park mang đến không gian xanh yên tĩnh để thiền, thư giãn hay tập yoga ngoài trời, đồng thời mở ra tầm nhìn trọn vẹn về nhịp sống công nghệ sôi động của Hòa Lạc - nơi phát triển hài hòa cùng long mạch núi rừng Ba Vì.

Không chỉ dừng lại ở đó, không gian đọc sách kết hợp café tạo môi trường kết nối nhẹ nhàng cho cộng đồng cư dân. Tối giản nhưng đủ công năng, không gian làm việc chung hiện đại Torii Co-working Space với đầy đủ tiện nghi và Internet tốc độ cao lại là điểm đến lý tưởng cho dân văn phòng, start-up hay các chuyên gia trẻ năng động.

Tất cả hòa quyện thành một hệ sinh thái yên bình giữa lòng Hòa Lạc, nơi cư dân được tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tinh thần và tận hưởng trọn vẹn từng nhịp sống của mình.

Phong cách sống có gu dành riêng cho người trẻ biết tận hưởng

Không chạy theo hào nhoáng, cư dân của Legacy Hinoiri sẽ là những người trẻ hiểu rõ giá trị của sự tinh giản. Họ chọn sống chậm, đầu tư cho không gian sống lành mạnh, nơi cảm xúc, công việc và tinh thần được cân bằng. Một căn hộ Japandi không chỉ là nơi ở mà là tuyên ngôn của phong cách sống: gọn gàng, tinh tế, có chiều sâu. Mỗi sáng là một khởi đầu nhẹ nhàng, mỗi góc nhỏ là một câu chuyện riêng, và mỗi ngày sống tại đây là một hành trình tận hưởng “nghệ thuật sống cân bằng”.

Trên thế giới, nhiều triết lý sống đã truyền cảm hứng như Hygge của Bắc Âu hay Ikigai của Nhật Bản. Thế nhưng, Legacy Hinoiri chọn Japandi, một sự giao thoa hoàn hảo giữa hai giá trị: tối giản mà tinh tế, ấm áp nhưng hiện đại. Và hơn thế, dự án tiên phong kiến tạo “Tokyo chiều thẳng đứng đầu tiên tại Hòa Lạc” Legacy Hinoiri, nơi tái định nghĩa hai từ “đáng sống” bằng sự tinh tế, chất lượng và giá trị thật. Một biểu tượng tiên phong, khởi đầu cho chuẩn sống cao cấp tại trung tâm công nghệ cao Hòa Lạc.

Lệ Thanh