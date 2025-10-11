

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án bất động sản tuân thủ nghiêm quy định về công khai thông tin dự án trước khi đưa vào kinh doanh.

Về việc công khai thông tin, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp và chủ đầu tư thực hiện báo cáo theo quy định tại Nghị định 94/2024 trước khi đưa sản phẩm vào kinh doanh.

Khi phát sinh giao dịch, doanh nghiệp phải công khai tình hình giao dịch và báo cáo theo biểu mẫu tại Nghị định 94/2024.

Khách hàng tìm hiểu về một dự án chung cư tại TPHCM. Ảnh: G.H

Trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo Nghị định 16/2022.

Doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản nếu vi phạm các hành vi như: Chuyển nhượng trái phép một phần hoặc toàn bộ dự án; sử dụng vốn huy động hoặc tiền ứng trước của bên mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Về hình thức, doanh nghiệp có thể gửi báo cáo bản giấy hoặc báo cáo trực tuyến khi hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng hoàn thiện.

Bên cạnh việc đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ các quy định nêu trên, cơ quan này nghiêm cấm chủ đầu tư dự án bất động sản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong dự án, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án.

"Trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp tỉnh xác nhận nhà ở đủ điều kiện giao dịch”, Sở Xây dựng TPHCM nhấn mạnh", Sở Xây dựng TPHCM nhấn mạnh.