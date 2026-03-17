Định hướng này được ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị khách hàng chiến lược ngành Thực phẩm (TP.HCM, ngày 13/3) với sự tham dự của nhiều đối tác, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ thực phẩm trên toàn quốc.

Theo ông Clemens Tan, với lợi thế là doanh nghiệp phát triển theo mô hình chuỗi giá trị khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”, Japfa Việt Nam kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ở từng khâu, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi tại trang trại cho đến chế biến và phân phối thực phẩm.

Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 200 khách hàng là chuỗi siêu thị, nhà hàng và các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp, chế biến thực phẩm

“Chúng tôi nhận thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi mạnh mẽ. Khách hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình sản xuất của sản phẩm. Đây chính là cơ hội để Japfa phát huy lợi thế chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Thực phẩm”, ông Clemens chia sẻ.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển, công ty sẽ tập trung triển khai 4 trụ cột chiến lược bao gồm: Sản phẩm xuất sắc, Vận hành xuất sắc, Trải nghiệm khách hàng xuất sắc, cùng Trách nhiệm xã hội và tuân thủ. Đây là nền tảng giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong lĩnh vực thực phẩm.

Với chủ đề “Hợp lực vươn tầm, tiến bước kỷ nguyên xanh”, Hội nghị đã trình bày nhiều giải pháp công nghệ hướng tới các tiêu chuẩn cao về truy xuất nguồn gốc

Trong đó, hoạt động nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm chế biến, xây dựng bộ sản phẩm độc quyền dành riêng cho hệ thống bán lẻ và chuỗi siêu thị sẽ được ưu tiên đầu tư. Đồng thời, Japfa đặt mục tiêu mở rộng thị trường thông qua việc mở thêm các trung tâm trung chuyển (hub) và gia tăng độ phủ của sản phẩm Japfa Food tại khu vực Mê Kông.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, các giải pháp về logistics, quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu vận hành đang được triển khai nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đánh giá nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng, hội nghị đã trình bày các chiến lược sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng và từng kênh phân phối. Từ các chuỗi siêu thị hiện đại đến kênh bán lẻ truyền thống, mỗi nhóm khách hàng sẽ được nghiên cứu và xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, giúp tối ưu trải nghiệm tiêu dùng.

Với định hướng phát triển dài hạn cùng lợi thế từ mô hình chuỗi giá trị khép kín, Japfa Việt Nam kỳ vọng mảng thực phẩm sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong nước.

Tập đoàn Japfa tham gia vào thị trường thực phẩm tại Việt Nam từ năm 2018. Đến nay công ty sở hữu 3 nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm tại Phú Thọ, Đồng Nai và TP.HCM với mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành.

