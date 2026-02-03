Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp ngày 2/2 về triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kết luận Nghị định số 46/2026 được Chính phủ ban hành sau quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận rất cao của các bộ, ngành và với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm tốt nhất sức khỏe người dân.

Nội dung nghị định đáp ứng yêu cầu quản lý, trong đó đã quy định rõ về nội dung cũng như trình tự, thủ tục thực hiện.

Các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành cần nghiên cứu kỹ các quy định của nghị định, nhất là những quy định mới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả trong lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

Trong những ngày đầu triển khai thực hiện nghị định, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026 bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Trên cơ sở dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026 về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chuẩn bị, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ tham gia trực tiếp, có ý kiến cụ thể để Bộ Y tế hoàn chỉnh, ban hành ngay trong ngày 2/2.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, có văn bản hướng dẫn riêng về một số nội dung đặc thù thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Ngay trong chiều 2/2, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương đồng chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai Nghị định, lưu ý giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị định.

Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 về tình hình và việc xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026 và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh, thành thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính tiếp tục bám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026; tổ chức rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Thông tư hướng dẫn theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm thực hiện đúng, có hiệu quả Nghị định. Việc này phải hoàn thành trước ngày 5/2.