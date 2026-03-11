Liên quan đến dự thảo đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong quá trình hoàn thiện đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm nay những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội 14, đồng thời bảo đảm đồng bộ với kết luận của Bộ Chính trị.

Về dự thảo đề cương đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án, cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV

Liên quan đến báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương.

Với các quy định đã được thể chế hóa, cần khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để các chính sách sớm đi được vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư lưu ý, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Tổng Bí thư định hướng việc sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong đó, Tổng Bí thư hết sức lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh (hiện nay chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp). Cần có cơ chế phù hợp để không tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, trong đó có cả việc tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

“Những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Không để tồn tại các điểm nghẽn, rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho ý kiến về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm.

Ông nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế, chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thực phẩm bền vững.

Tổng Bí thư yêu cầu phải xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ảnh: PV

“Không chỉ dừng ở việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn mà còn phải xử lý đồng bộ những vướng mắc, bất cập có liên quan đến lĩnh vực pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo khả thi, sát thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế”, Tổng Bí thư gợi mở.

Về tập trung nguồn lực sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Việc này phải đảm bảo quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất, chế biến, lưu thông, mua bán cho đến tiêu dùng thực phẩm, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao...

Quá trình sửa đổi bổ sung luật và các quy định khác về an toàn thực phẩm phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các cơ quan tổ chức hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện vật chất kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thực thi pháp luật.

Về báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế pháp luật và phương hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư nêu rõ, quá trình xây dựng pháp luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách, dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học.

Tổng Bí thư nêu quan điểm, phải chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hành pháp luật, đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phải chuyển được tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".